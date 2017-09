Sánchez garantiza a los barones que seguirá con el Estado Lunes, 25 septiembre 2017, 00:45

Sánchez no tiene intención de retirar su apoyo a Mariano Rajoy en la respuesta al desafío independentista hasta que se haya superado el órdago del 1 de octubre. El secretario general del PSOE realizó este miércoles una ronda de llamadas a todos los presidentes autonómicos de su partido, incluida la andaluza Susana Díaz, para garantizarles que se mantendrá firme en su posición. En la dirección del partido aseguran no temer las presiones de Podemos. Es más, están convencidos de que será a Iglesias a quien pasará factura su actitud en términos electorales. Aun así, son muchos los que admiten su preocupación porque se les acabe viendo demasiado cerca del PP y por eso en los últimos días han hecho hincapié en su reproches a Rajoy por haber llegado hasta aquí, insisten en la idea de que sólo con la ley no se saldrá de la situación y han dejado caer que, aunque no las critiquen abiertamente, no aplauden todas las decisiones adoptadas por jueces y fiscales.