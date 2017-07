Sánchez defiende su federalismo asimétrico de los recelos de Andalucía Cristina Narbona y Pedro Sánchez. :: chema moya/ efe El secretario de Organización admite que la propuesta territorial ha dado lugar a «algunas ocurrencias» que el PSOE debe empezar a pulir PAULA DE LAS HERAS Martes, 25 julio 2017, 00:02

Madrid. No quiso responder, en un primer momento, a los recelos expresados por los socialistas andaluces contra la idea de un federalismo asimétrico que perfeccione el actual modelo autonómico (igualmente asimétrico). Tampoco le dio demasiado vuelo al hecho de que los de Susana Díaz no apelaran a la condición «plurinacional» del Estado en la resolución que aprobará su congreso este próximo fin de semana. Pero este lunes la dirección del PSOE no pudo resistirse más y entró al trapo. «Algunos -dijo el secretario de Organización, José Luis Ábalos, tras la reunión de la ejecutiva- no han entendido lo que es el federalismo».

En el equipo del secretario general empieza a cundir el temor a que las federaciones lideradas por barones críticos traten de arrogarse un grado de autonomía respecto a Ferraz similar a la que tiene el PSC, un partido hermanado al PSOE. En el documento que aprobarán los socialistas valencianos en su congreso, también este fin de semana, se defiende, de hecho, la «máxima de obediencia valenciana» de sus representantes y se apuesta por actuar como una «fuerza política alejada del sucursalismo». Así que con la cuestión territorial como telón de fondo ya se ha lanzado algún toque.

«Hay una declaración de Granada (acordada en 2013 por el Consejo Territorial del PSOE) que todos reconocemos y hay también una resolución del Congreso Federal -remarcó Ábalos, después de que se le recordara el distinto reflejo que está teniendo la posición oficial del partido en cada congreso regional-; a partir de ahí cada cual puede opinar como quiera». La frase sonó conciliadora, pero a continuación añadió eso de que algunos no han entendido lo que es el federalismo y también admitió que en el partido se están viendo «algunas ocurrencias» que ponen de manifiesto la necesidad de unificar posturas.

Sin distingos

En el aire estaban tanto el reconocimiento de una «asimetría estructural», de la que hacen bandera los valencianos, como el federalismo insular, al que aluden los socialistas baleares, o el discurso contra las desigualdades de dirigentes como Juan Cornejo, número dos del partido en Andalucía. Pero fuentes de la dirección aclararon posteriormente que era a estos últimos a los que se refería Ábalos. No porque el PSOE abogue por hacer distingos entre españoles, subrayan, sino porque creen que es un error plantear que un modelo territorial con asimetrías competenciales es un modelo que crea ciudadanos de primera y segunda.

Unas horas después, el PSOE de Andalucía tuiteó una declaración en la que Cornejo defendía el compromiso con «lo que significó el 28 de febrero», la fecha del referéndum de 1980 que equiparó su autonomía con las históricas (País Vasco, Cataluña y Galicia) y añadió que su referente es la declaración de Granada. «Estoy seguro -replicó desde Madrid el secretario de Relaciones Institucionales- de que también son su referencia las resoluciones del 39 Congreso donde expresamente se dice que España es un Estado Plurinacional».