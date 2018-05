Sánchez asume que el próximo Gobierno heredará el desafío secesionista Culpa a Torra de que el 155 siga en vigor y pide a Cs y Podemos sacar la crisis catalana de la contienda electoral P. DE LAS HERAS Martes, 22 mayo 2018, 00:25

Madrid. «El desafío al que nos estamos enfrentando va a durar tiempo, va a necesitar esfuerzo y dedicación, y va a trascender la acción de un sólo Gobierno», advirtió ayer Pedro Sánchez. El líder de la oposición instó con este argumento a la unidad de todas las fuerzas políticas que defienden el orden constitucional y, especialmente, apeló a la «responsabilidad» de Ciudadanos y Podemos. «No es una cuestión de ideología sino prepolítica», dijo.

El planteamiento de Sánchez sobre el modo en el que convendría abordar la crisis catalana es similar al que puso sobre la mesa José Luis Rodríguez Zapatero en relación al ETA en el año 2000, cuando estaba en la oposición y pidió sacar la lucha antiterrorista de la contienda electoral. La idea acabó plasmándose en el Pacto por las Libertades y Contra el Terrorismo, suscrito por PP y PSOE.

El actual secretario general del PSOE aclaró que no está pensando en un acuerdo formal. «No es necesario firmar nada. La unidad en torno a la Constitución no necesita ni manifiestos ni plataforma, simplemente hay que ejercerla», subrayó. Sin embargo, insistió en apelar a Albert Rivera y a Pablo Iglesias. Al primero le reclamó que no caiga en la «enfermedad de la aznaridad» y no intente sacar votos con la crisis territorial. «Es una estrategia que sólo nos lleva a una España enfrentada consigo misma», adujo. Al líder de Podemos le pidió olvidar los «prejuicios» ideológicos en una cuestión que tiene que ver con la «convivencia».

Sánchez no solo acepta la estrategia planteada por Rajoy -ni puso pegas inicialmente a la idea de levantar el artículo 155 ni las ha puesto ahora a la de no publicar el decreto de nombramiento de los consejeros de Quim Torra- sino que ha iniciado una ofensiva contra el nuevo presidente de la Generalitat, al que culpó de que Cataluña siga intervenida y tildó de «racista».