Sánchez apoyará la acción del Gobierno si se produce una «quiebra unilateral» El líder del PSOE asegura que su partido estará siempre al lado de la Constitución y de la integridad territorial J. MOLANO VALENCIA. Domingo, 8 octubre 2017, 00:30

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, fue el invitado especial en la Fiesta de la Rosa de los socialistas valencianos. Una jornada festiva con actuaciones musicales, batucadas y casetas donde comer y beber.

Una vez en el escenario, tras una entrada triunfal de la mano del presidente de la Generalitat , Ximo Puig, y el secretario de organización del partido, José Luis Ábalos, Sánchez no quiso dar lugar a ningún tipo de dudas y advirtió de que respaldará la «respuesta» del Gobierno de España «ante cualquier quiebra unilateral» en Cataluña. El líder socialista sostuvo, en relación al desafío secesionista catalán, que los suyos defenderán el diálogo «hasta el último minuto y el último segundo» porque «ese el compromiso del PSOE». En ese sentido, pidió calma y confianza a la militancia y subrayó que la vía que defiende para solucionar el problema no es una «rara avis» y para demostrarlo puso como ejemplo al propio Puig, quien «se puso al frente de distintas fuerzas progresistas para superar décadas de corrupción del PP». Se da la circunstancia, varios dirigentes de una de esas formaciones a las que aludió, Compromís, criticaron con dureza al líder federal socialista por no posicionarse en contra de las cargas policiales del 1-O, entre ellos la vicepresidenta Mónica Oltra, que no llegó al extremo de su compañero de filas, el diputado Josep Nadal, quien se refirió a Sánchez como «mierda seca».

«Vamos a pedir el diálogo, pero si hay una quiebra unilateral, el PSOE sabe dónde va a estar», dijo Sánchez. «Al lado de la Constitución y de la integridad territorial de España», señaló. Asimismo, el líder socialista acusó a los dirigentes catalanes de «destrozar» su comunidad autónoma y les pidió que «abandonen el camino del secesionismo y retomen el de la democracia para pactar».

Sánchez reconoció que lo acontecido en Cataluña es un atropello a la Constitución. El líder socialista también adelantó la creación de una comisión para modificar el modelo territorial «tanto para Cataluña como para Valencia». También sacó pecho y recordó que el PSOE lleva tiempo alertando sobre el problema de actualización del modelo y la necesidad de «ordenar las identidades y encauzarlas de manera pragmática», empezando por cambiar el modelo de financiación autonómica.