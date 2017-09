Sánchez abre la puerta a reconocer una España de más de tres naciones El líder del PSOE defiende que «al menos» Cataluña, País Vasco y Galicia han reivindicado esa consideración N. VEGA Miércoles, 6 septiembre 2017, 00:24

Madrid. A falta de concreción sobre cuántas naciones componen la España plurinacional de Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE no quiso ayer poner límites a su concepto de Estado. Si bien apuntó que «al menos» tres territorios -País Vasco, Cataluña y Galicia- han reivindicado históricamente ese reconocimiento propio, abrió la puerta a que cada comunidad acuerde «qué es y cómo se define». «¿Aquellos que niegan que España sea una nación de naciones qué están diciendo, que ser español es la única identidad posible en un país que se autodefine como nación española?», dejó en el aire para la reflexión.

El líder de los socialistas reivindica la complejidad del modelo y apunta que esa realidad diversa a la que se refiere está contenida en el espíritu de la Constitución, que en su artículo 2 recoge la «indisoluble unidad de la nación española», lo que en ningún caso niega Sánchez, y el «derecho de autonomía de las nacionalidades y regiones».

En manos de estas últimas deja, precisamente, la posibilidad explorar ahora, cuatro décadas después, su definición. «La nación -teorizó- no se identifica con los límites del Estado, tampoco solamente con la lengua; la nación, sobre todo, se identifica con una vocación, con un sentimiento y una manifestación de voluntad de ser nación».

El «carácter plurinacional del Estado» fue motivo de controversia en vísperas del 39 Congreso Federal del PSOE. Pero los socialistas lo asumieron en el cónclave sin mayor problema. La presidenta de Andalucía no ha encontrado sostén para plantar cara en esta materia. «Yo no sé si este debate es el más importante en estos momentos, pero desde luego lo que tengo claro es que Andalucía no es menos ni que Cataluña ni que Euskadi ni que Galicia», se limitó a replicar ayer.

El modelo, a debate

Sánchez, en cambio, sostiene que el debate sobre el modelo territorial está sobre la mesa y encuentra su «epicentro» en Cataluña. Es por eso que el PSOE presentó este lunes una iniciativa para crear una comisión en el Congreso que evalúe y modernice el Estado de las Autonomías. La propuesta de constituir un marco para reformar la Constitución quedó así aplazada. El PP se ha mostrado más favorable a dialogar con los socialistas de lo primero que de lo segundo. Sobre todo porque los populares no terminan de entender la plurinacionalidad. «El lenguaje -lamentó ayer el vicesecretario Javier Maroto- nos lleva a veces por derroteros inesperados».