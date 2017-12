Rovira: «O ganamos nosotros o ellos destruirán todo» La número dos de Esquerra reclamó a los secesionistas que acaben «el trabajo para validar la república» catalana A. L. BURSUELAS. Viernes, 8 diciembre 2017, 00:26

Con Oriol Junqueras en la cárcel, es su número dos, Marta Rovira, la encargada de convencer al electorado nacionalista de que es Esquerra Republicana y no Junts per Catalunya la opción más favorable para «acabar este trabajo, validar la república y volver a construirla desde el principio». Ayer, desde Bruselas y arropada por el diputado Gabriel Rufián, redujo el mensaje al ellos o nosotros advirtiendo de las consecuencias de una posible victoria de Ciudadanos. «Si no vamos a votar como sabemos y ellos ganan, ¿sabéis qué harán? Destruir el modelo de país que hemos construido durante años entre todos y para todos, cargarse todos los consensos sociales que hemos logrado. Se lo cargarán absolutamente todo», zanjó.

La secretaria general de Esquerra y candidata designada por Junqueras a la presidencia de la Generalitat si él sigue en prisión señaló que si el movimiento independentista se «para» y no termina su «trabajo», Ciudadanos ganará las elecciones y «destruirá el modelo de país» que las formaciones independentistas han construido durante los últimos años.

Rovira defendió ante la multitud que los objetivos del independentismo son «dignos y honrados», al tiempo que garantizó que no parará «ni un segundo de perseguirlos». En este sentido, subrayó que si se ha llegado a la situación actual es porque la sociedad catalana está «obstinada en progresar» y «tiene todo el derecho».

Eso sí, evitó el cuerpo a cuerpo con la candidatura rival de Puigdemont y se limitó a señalar que tienen unos objetivos comunes.