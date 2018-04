Rivera: «Tiraremos de la manta caiga quien caiga» Insiste en que no decidirá sobre el futuro de Cifuentes hasta que no se abra una investigación en la Asamblea de Madrid M. E. ALONSO Viernes, 6 abril 2018, 00:09

madrid. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera,no descartó tajantemente llegar a apoyar la moción de censura del PSOE contra Cristina Cifuentes, aunque pidió a los socialistas «no empezar la casa por el tejado» y reiteró que lo primero, a su juicio, es impulsar una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid. «Tiraremos de la manta caiga quien caiga», sentenció durante un acto con militantes y simpatizantes en León.

La formación liberal quiere ser quien marque los tiempos en una hipotética caída de la presidenta madrileña, como hiciera hace un año en Murcia con Pedro Antonio Sánchez. En las filas naranjas reconocen que Cifuentes está «más que nunca en la cuerda floja» y abogan por actuar «con cabeza, rigor y seriedad». De ahí la necesidad de dirimir responsabilidades políticas y de hacerlo en una comisión parlamentaria que debe crearse «con urgencia», para que en dos semanas puedan pasar por ella todos los actores relacionados con la polémica.

«Que no nos vendan la milonga. Aquí hay una trama y hay que saber a quién le regalan un máster», enfatizó Rivera, después de que la dirigente popular haya despejado balones hacia la Universidad Rey Juan Carlos, en la que habría obtenido en 2014 el título académico de forma fraudulenta.

Desde Ciudadanos defienden que no les temblará el pulso a la hora de «dejar caer» a Cifuentes si se demuestra que ha mentido sobre su máster, pero insisten en que tumbar un gobierno regional «es un tema muy serio» y que no se puede llevar a cabo sin tener todos los datos bien atados. Rivera y su círculo saben que un paso en falso podría pasarles factura en las próximas autonómicas y que lo mejor para ellos es llegar como sostén de una presidenta desgastada pero no derrocada.