Rivera da por roto el entendimiento con Rajoy en la gestión de la crisis catalana Rivera interviene durante la sesión de control de ayer en el Congreso. :: Chema Moya / efe El líder de Cs acusa al presidente del Gobierno de ser «blando» en la aplicación del artículo 155 y éste le tilda de desleal y «aprovechategui» PAULA DE LAS HERAS MADRID. Jueves, 10 mayo 2018, 00:15

La tensión entre Ciudadanos y el PP va en aumento. Tanto que Albert Rivera decretó ayer el fin del apoyo a Mariano Rajoy en la crisis catalana. La decisión -que los populares tildan de mera «pataleta infantil»- tuvo su escenificación en el pleno del Congreso. El líder de la formación liberal echó en cara al jefe del Ejecutivo que no haya intentado recurrir el acuerdo de la Mesa del Parlament que, el pasado abril, admitió el voto delegado del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el exconsejero de Salud, Toni Comín, dos «prófugos de la Justicia».

El hecho de que Puigdemont y Comín puedan votar a distancia, desde Alemania y Bélgica respectivamente, facilitaría, en principio, la investidura del candidato a president que eventualmente puedan acordar Junts per Catalunya y Esquerra, sin la necesidad de los votos de la CUP. Ciudadanos cree que esa es la razón por la que el Ejecutivo ha preferido no actuar. Entienden que su esperanza de evitar una repetición de elecciones que podría mantener empantanada la legislatura, dada la amenaza del PNV de no apoyar los presupuestos si el 155 sigue en vigor, le ha llevado a «mirar hacia otro lado» ante un incumplimiento flagrante de la ley.

Rajoy replicó que, hasta la fecha, el Gobierno ha presentado ya hasta 25 recursos de inconstitucionalidad relacionados con el proceso de ruptura puesto en marcha por los secesionistas y adujo que, si no ha solicitado la intervención del garante de la Carta Magna en este caso, es sólo «por falta de legitimidad y por los precedentes que aconsejan que no lo haga». Además, esgrimió que, al igual que los diputados de Ciudadanos, los del Partido Popular en la Cámara catalana sí han acudido en amparo al tribunal porque, según dijo, son ellos y no el Ejecutivo los que están legitimados para hacerlo.

«Compórtese como el PSOE y nos irá mucho mejor», recomienda el jefe del Ejecutivo

La cuestión de quién recurre no es baladí. Un recurso del presidente del Gobierno habría conllevado la suspensión cautelar de la decisión de la Mesa de manera automática por cinco meses, mientras el tribunal estudiara el caso (así lo marca la ley). En cambio, a pesar de que Ciudadanos solicitó esa medida en su petición de amparo, el Constitucional decidió el martes darse un tiempo para estudiarla.

Además, el tribunal concedió tres días al Parlament para que remita la certificación de los acuerdos del voto delegado y 10 días más a la propia Cámara autonómica o a otros grupos para personarse en el procedimiento si lo consideran oportuno. Eso significa que Puigdemont y Comín podrán votar a distancia si hay una sesión de investidura de aquí al 22 de mayo, la fecha tope para que se produzca la convocatoria de nuevos comicios.

Bandera antinacionalista

Rajoy insistió en que son los servicios jurídicos de Moncloa los que recomendaron al Gobierno dejar este asunto en manos de los partidos y reprochó a Rivera que utilice la crisis catalana para hacer oposición. «Esto no le da un voto -advirtió-. Es más, le puede hacer perder porque muchos españoles pueden pensar que está usted de aprovechategui». Así, reclamó «lealtad» en una «cuestión de Estado». «Compórtese como el PSOE en el tema de Cataluña y nos irá mucho mejor», recomendó incluso .

En la práctica, la advertencia de Rivera no se traducirá en nada. En el pleno llegó a decir no apoyará al Gobierno «para aplicar la Constitución en Cataluña», pero de lo que se trata es de hacer ver que Cs es el auténtico abanderado contra el nacionalismo frente a un PP dispuesto a venderse por seguir en el poder, algo que, a la vista de las encuestas, está reportando a la formación centrista grandes réditos electorales.

Tanto Rivera como el secretario general de su partido, José Manuel Villegas, atribuyeron a Rajoy una «aplicación blanda» del artículo 155, criticaron que no se haya abierto expediente a los profesores que supuestamente señalaron a hijos de guardias civiles, que no se hayan hecho «cumplir la ley» sobre enseñanza en castellano y que no se haya «controlado» el uso del dinero público.