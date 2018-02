Rivera propone que los «prófugos» no puedan concurrir a elecciones Viernes, 9 febrero 2018, 00:32

Ciudadanos abrió ayer la puerta a impedir que Carles Puigdemont se pueda volver a presentar a unos comicios. La formación liberal propone modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) para que los prófugos de la justicia no puedan ser elegibles en una lista electoral, con lo que se evitaría una candidatura similar a la de Junts per Catalunya en las autonómicas del pasado 21 de diciembre. «Los señores que cometen desacato a un tribunal no pueden ser candidatos a nada porque están incumpliendo las nociones más básicas de la democracia», aseveró Albert Rivera.