Rivera ofrece a Rajoy pactar el final de la legislatura y convocar elecciones para otoño 02:53 El líder de Ciudadanos da por liquidado el pacto de investidura e insta a Sánchez a que retire su moción y facilite otra «instrumental» MARÍA EUGENIA ALONSO Madrid Lunes, 28 mayo 2018, 15:56

Albert Rivera ha puesto este lunes punto y final al deteriorado matrimonio de conveniencia con Mariano Rajoy. La sentencia del 'caso Gürtel' ha liquidado el pacto de investidura entre el PP y Ciudadanos y ha llevado a ambas formaciones a un punto de no retorno. La formación liberal no va a apoyar ya ninguna iniciativa de los populares y apuesta todo a una convocatoria de elecciones. Por eso ha ofrecido al presidente del Gobierno que convoque elecciones , «dándole la voz a los españoles».

«Hay que dar una salida ordenada a una legislatura agotada», ha remarcado Rivera, que ha ofrecido un acuerdo para pactar un adelanto electoral en otoño, tras acordar una extensión del artículo 155 de la Constitución y permitir la tramitación de los Presupuestos. Ahora mismo, con la moción de censura, Rajoy no podría llamar a las urnas de forma oficial, pero sí que podría expresar su deseo de hacerlo. Un gesto que bastaría en las filas naranjas para desterrar cualquier intento de promover una moción contra él.«

Pero si el jefe del Ejecutivo se «atrinchera» y no da ese paso, Rivera y su círculo pasarán al 'plan B', que pasa por negociar con el PSOE su apoyo a la moción de censura. De momento, el político catalán ha anunciado que mantiene su negativa a apoyar la iniciativa de los socialistas, que se debatirá este jueves y viernes en el Congreso. En la cúpula naranja coinciden con el PSOE en que la etapa del PP ha terminado y es la hora de las urnas pero difieren en los tiempos y en las intenciones. Pedro Sánchez quiere desalojar a Rajoy pero también trasladarse a la Moncloa para, en sus palabras, «dar estabilidad al país». Y Rivera no está dispuesto a respaldar su propuesta mientras no sea para convocar de inmediato unas elecciones generales y que el candidato de esa moción no sea ni Sánchez ni él mismo, sino una persona independiente. De ahí que haya vuelto a instar al líder socialista a retirar su moción y presentar una «instrumental», que sí contaría con el apoyo de los 32 diputados de Ciudadanos.