Rivera aplaude que Forcadell reconozca que “no hay una república catalana” Albert Rivera, acompañado del secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas. / Efe El líder de Ciudadanos lamenta que antes “mintiera” a los catalanes e insta a los partidos no independentistas a unirse tras el 21-D MARÍA EUGENIA ALONSO Madrid Viernes, 10 noviembre 2017, 10:45

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha aplaudido este viernes que la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, haya reconocido ante el Tribunal Supremo que la declaración unilateral de independencia (DUI) fue algo simbólico, aunque ha lamentado que antes "mintiera" a los catalanes. "Aunque sea ante el juez, celebro que los nacionalistas empiecen a decir la verdad”, ha asegurado.

Para el líder centrista la declaración de la presidenta de la Cámara catalana y de otros exmiembros de la Mesa renunciando ayer a la vía unilateral supone "un punto de inflexión" que deja en evidencia las mentiras de los independentistas. “Lo importante es que Forcadell reconoce que no existe ninguna república catalana y que el 155 está vigente", ha insistido.

De cara a la próxima cita electoral de diciembre, Rivera ha instado a todos los partidos no independentistas a unirse tras el 21-D para acabar con el ‘procés’. “Los que respetamos las leyes tenemos que intentar formar un gobierno transversal”, ha remachado.

En una entrevista en RNE, el dirigente liberal ha remarcado que “esta campaña servirá para desarticular las mentiras que los nacionalistas llevan repitiendo desde hace años” y ha celebrado que los soberanistas vayan separados para que se pueda percibir en las urnas "el coste de lo que han hecho".

Rivera ha mostrado también su desconfianza hacia el PSC, “un partido nacionalista de facto del que no me extrañaría que su objetivo sea otro tripartito con Esquerra” y ha criticado su decisión de incorporar en sus listas a Ramón Espadaler, exconsejero que apoyó el 9-N. “Es algo que mucha gente no va a entender", ha criticado, aunque considera que electoralmente puede beneficiar a su formación.