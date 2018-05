Rivera afirma que habrá «un antes y un después» en su relación con el PP

La sentencia del 'caso Gürtel' ha terminado por resquebrajar el deteriorado matrimonio de conveniencia entre Mariano Rajoy y Albert Rivera. Por tercera vez en la historia de la democracia, se ha condenado a un partido, el PP, por corrupción, un hecho que a juicio de Ciudadanos marca un «antes y un después» en sus relaciones políticas.

La misma formación que le invistió presidente y que apenas 24 horas antes respaldó los Presupuestos que le concedían aire para concluir la legislatura, coqueteó ayer con la posibilidad de dejar caer a Rajoy. «Una cosa es que un partido tenga imputados y le pidas que los aparte, y otra cosa bien distinta es que el juez pruebe, y determine, que ese partido es corrupto», arguyó Rivera, para quien el fallo judicial «lo cambia todo».

No hay aún una decisión tomada. El líder centrista no quiere anunciar «decisiones en caliente» y no será hasta el próximo 11 de junio cuando reúna a todos los miembros de su ejecutiva para «evaluar» si mantiene su apoyo al Gobierno, aunque fuentes del partido no descartan que pueda adelantarse la convocatoria de la dirección naranja. «España vive su momento más delicado, pues nunca antes -apuntaló Rivera- se había condenado al Gobierno de una nación».

Cataluña, de fondo

El dirigente liberal no descarta ninguna opción pero evitó en todo momento adelantar de qué manera se materializaría la retirada del apoyo de su partido al Ejecutivo. En Ciudadanos están convencidos de que los soberanistas van a lanzar una campaña por toda Europa para presentar al Gobierno como «corrupto». Y si algo tienen claro en las filas naranjas es que el independentismo «no puede sacar tajada de la debilidad» del Ejecutivo de Rajoy. Esto es lo que, de momento, impide a Rivera ir más allá.

Las amenazas del líder de Ciudadanos recibieron respuesta del PP, en boca de su coordinador general, Fernando Martínez-Maíllo, que acusó a Rivera de estar dispuesto a poner en riesgo la estabilidad del país «por unos votos». El dirigente popular cargó contra el catalán por «mentirosillo» porque este Gobierno «no ha sido condenado por nada» ni tiene «nada que ver con esta sentencia», que, recordó, no es firme y que solo habla de responsabilidad civil.