Ricardo Costa ante el juez: «Sí, es cierto que el PP valenciano se financió con dinero negro» Ricardo Costa, en varios momentos de su declaración de ayer en la Audiencia Nacional durante el juicio por la financiación del PP de la Comunidad Valenciana. :: efe El ex secretario general del PP valenciano admite pagos en B en las campañas de 2007 y 2008, acusa a Camps y Cotino y exime a Bárcenas MATEO BALÍN MADRID. Jueves, 25 enero 2018, 00:45

Una «profunda reflexión» con su familia, en especial con su mujer, que le ha acompañado desde el primer día del juicio, llevaron ayer a Ricardo Costa a cambiar su estrategia en el juicio por la presunta financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana. Las declaraciones previas de «los tres de la Gürtel», Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, 'el Bigotes', no dejaban otra salida al ex secretario general del partido entre 2007 y 2009 que asumir unos hechos por los que se enfrenta a siete años y nueves meses de prisión.

Costa, de 45 años, negó las acusaciones en mayo de 2012 durante la fase de instrucción porque pasaba por «condiciones muy complejas profesionales, personales y anímicas». Pero ayer, vista la deriva del juicio, contó su verdad. Señalado por su responsabilidad en los pagos en B de las campañas electorales de 2007 y 2008, como admitieron ante la Fiscalía los empresarios acusados, Costa se convirtió oficialmente en un arrepentido de 'Gürtel'.

Esta suerte de capitulación del hermano del exministro 'aznarista' Juan Costa comenzó poco después de sentarse frente al juez José María Vázquez Honrrubia: «Sí, es cierto que el PP (valenciano) se ha financiado con dinero negro».

LAS FRASES DE COSTA «Dos actos de Rajoy en Valencia fueron pagados con 120.000 euros de los empresarios» «Campos me enseñó un sobre con dinero. Me dijo que era un encargo de Camps y Cotino» «Bárcenas me dijo que este sistema de financiación era una práctica prohibida en el PP; sería un 'Filesa II'»

«Yo me entero en 2005 -relató- que las campañas las pagan empresarios que han recibido adjudicaciones de la Generalitat. Era un sistema de financiación preestablecido porque la gerente (del partido) Cristina Ibáñez (acusada en la causa) me comunica que el vicepresidente del Gobierno Víctor Campos ingresaba dinero en efectivo de empresarios en sucursales del Santander de Valencia por un máximo de 3.000 euros ya que la ley de partidos no permitía realizar donaciones anónimas superiores a esa cantidad».

«Campos (que no está acusado) me muestra en su despacho unos sobres con dinero en efectivo de los empresarios. Me dijo que es un encargo de Francisco Camps (expresidente) y del entonces consejero Juan Cotino (expresidente de las Cortes Valencianas y ex director general de la Policía)», añadió Costa, que precisó que comentó estas circunstancias al extesorero nacional Luis Bárcenas y éste rechazó, dijo, ese modo de financiación. «No queremos un Filesa II en el PP», le respondió en referencia al caso que salpicó al PSOE de Felipe González.

Esta mención generosa sobre Bárcenas coincide con el 'olvido' de Costa sobre la posible malversación que podrían haber incurrido los empresarios financiadores a cambio de recibir contratos amañados. Un delito que en el caso de alcanzar a Camps no estaría prescrito, al menos para la campaña electoral de 2008.

Constructores y senadores

Los constructores son Gabriel Batalla (Lubasa), Enrique Gimeno (Facsa y Aguas de Castellón), Antonio y Alejandro Pons (Piaf), Tomás y Rafael Martínez (Padelsa, CHM y Villalba), Enrique Ortiz y José Francisco Bevía (Grupo Ortiz ), Vicente Cotino (Sedesa) y José Fresquet (Padelsa). Se enfrentaban a entre cuatro y seis años, y ahora evitarán la prisión tras el acuerdo.

Costa relató que en las municipales de 2007 se pagó dinero negro en sobres para la campaña de la alcaldesa de Alicante Sonia Castedo, para la alcaldía de Castellón (Alberto Fabra) y en Elda para la candidata del PP Adela Pedrosa. Tanto Fabra como Pedrosa son hoy senadores.

En su declaración de tres horas, pidió también perdón a la sociedad española, a la valenciana y a su familia por las consecuencias de sus revelaciones. «Soy consciente -manifestó- de lo que estoy diciendo y de las repercusiones. No he denunciado este tipo de actuaciones en mis años de trabajo público y quiero manifestar mi arrepentimiento».

Juzgado por delitos electorales y falsedad documental continuada, afirmó que el entonces presidente Camps era quien tomaba «las decisiones más importantes» y quien decidió encargar los actos electorales a la filial valenciana de 'Gürtel', Orange Market, controlada por 'el Bigotes'. «Hizo peticiones expresas para complementar los actos que organizaba Génova como fuegos artificiales, pantallas adicionales, animador o banda de música» y esos encargos, según él, fueron también pagados por los empresarios. «Camps es una persona muy compulsiva, muy especial».

Más cauto, quizá por su inexistente relación con Costa, se mostró el acusado Vicente Rambla. El exvicepresidente de la Generalitat defendió su inocencia y aseguró que Costa era «el embudo» por el que pasaba toda la información de las campañas. «Era -dijo- la persona con más influencia y la que tenía todo el peso dentro del partido».

Según Anticorrupción, el PP valenciano pagó a Orange Market 3,4 millones de euros en actos electorales y otros eventos entre 2007 y 2008. El partido abonó por las campañas dos millones, de los que 1,2 fueron cargados a los empresarios.