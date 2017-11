Mas reprocha a Junqueras que haya dejado solo a Puigdemont

El PDeCAT y ERC anuncian una campaña de guante blanco, al menos entre las fuerzas secesionistas, pero eso no quita para que el fuego amigo ya se haya disparado. El expresidente de la Generalitat Artur Mas cargó ayer contra el líder de los republicanos, Oriol Junqueras, por haber dejado, a su juicio, «solo» a Carles Puigdemont.

El jefe del Ejecutivo destituido reclamó desde Bruselas una lista unitaria del independentismo, como fue Junts pel Sí, pero Esquerra rechazó la idea desde el primer momento. De ahí las críticas de Mas hacia la formación de Junqueras, pues a su entender, mientras dure el «pulso» de las instituciones catalanas con el Estado, el soberanismo debe optar por la «unión de fuerzas, la actuación conjunta, la cooperación y la no competencia». Si se quiere que Puigdemont sea el presidente de la Generalitat «restituido» y se quiere «subrayar su legitimidad», según Mas, «no se le puede dejar solo», arremetió contra los dirigentes republicanos.

Aunque algunas fuentes soberanistas temen que las declaraciones de los últimos días de diferentes dirigentes secesionistas, que han reconocido errores durante el proceso, pudiera tener sus consecuencias electorales, Mas dijo que no espera que el voto a favor de la independencia «pinche» el 21-D. En cambio, el actual presidente del PDeCAT sí cree necesaria una cierta rectificación de la estrategia del soberanismo, tras la declaración unilateral de independencia y el referéndum del pasado 1 de octubre. Según Mas, el principal problema que tiene el secesionismo catalán es que aún no tiene una mayoría suficientemente sólida para alcanzar la independencia, ya que no tiene ni el 50% de los votos.

En cualquier caso, el dirigente nacionalista, inhabilitado por la consulta de 9-N, defendió que si el secesionismo gana en votos y en escaños en las elecciones, tendrá toda la legitimidad para llevar adelante el proceso. Eso sí, sin ponerse «plazos cortos que ahoguen, y hagan tomar decisiones que puede que no sean las mejores», dijo. Aun así, señaló que sería un desastre renunciar al proyecto.