El PNV reitera su negativa a negociar los Presupuestos La retirada del artículo 155 se considera una condición fundamental, pero no es la única para establecer posibles contactos con el PP ANA VOZMEDIANO Miércoles, 3 enero 2018, 00:22

san sebastián. El PNV volvió a reiterar que no hay condiciones para abordar la negociación de los Presupuestos Generales del Estado con el PP. De momento, dicen, no hay nada de qué hablar. Pese a las palabras del ministro de Economía, un Luis de Guindos convencido de que existen «mimbres para hacer un cesto», la presidenta de los nacionalistas vascos, Itxaso Atutxa, afirmó que no hay una «situación política de suficiente tranquilidad en el Estado, tras lo ocurrido en Cataluña».

Tras una entrevista radiofónica, quedó claro que la aplicación del artículo 155 se ha erigido como un muro entre ambas formaciones. «No hay una situación política de suficiente tranquilidad en el Estado. La cuestión catalana ha sido definitiva en ese sentido. Por eso tenemos que esperar a ver qué pasa en las próximas semanas, posiblemente con la constitución del nuevo Parlament y espero que la formación de un nuevo Govern». La dirigente del PNV recordó que Carles Puigdemont está en Bruselas y que hay personas encarceladas.

En este sentido, Atutxa mostró su confianza en que el Gobierno español y el que se conforme en Cataluña empiecen «una nueva era de entendimiento o, al menos, de diálogo», lo que precisa de «voluntad por las dos partes». Mientras tanto, el PNV seguirá esperando para ver cómo discurre la situación en Cataluña antes de conocer siquiera esos mimbres de los que habló De Guindos.

¿Bastará con que se retire el artículo 155 de la vida institucional catalana? «No se puede olvidar que se ha aplicado. Nosotros, en el PNV, recordamos nuestra propia historia y la que la circunda. No voy a decir que hay un antes y un después, pero se ha abierto una puerta muy importante y ha habido más de un ministro del Gobierno Rajoy y algunos otros líderes, no solo del PP sino de fuerzas de izquierda, que nos han recordado que, una vez abierta esa vía, también se podía desarrollar en otros lugares», señaló Atutxa