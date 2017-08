El registro de Actúa tensa la relación entre Llamazares e IU Alberto Garzón acusa al exlíder de la coalición de «ir a su bola» y de no tener credibilidad A. AZPIROZ Sábado, 12 agosto 2017, 00:24

madrid. El registro de Actúa como partido político, plataforma de la que Gaspar Llamazares es una de las caras más visibles, ha tensado al máximo la relación del exlíder de Izquierda Unida con la actual dirección del partido, con la que ya ha mantenido profundas diferencias en el pasado a cuenta del pacto con Podemos .

El actual coordinador federal, Alberto Garzón, se sumó a las críticas de otros dirigentes y acusó a Llamazares de «ir a su bola» o de «no tener credibilidad». «No me negaréis que resulta cuando menos curioso que quien nos acusa de liquidar a IU monte otro partido, al margen de IU, que puede llegar a competir contra IU», apuntó Garzón en un artículo publicado en eldiario.es. Tampoco le gustó que Llamazares informase a Pedro Sánchez del registro de Actúa y que en cambio él se tuviera que enterar por los medios de comunicación. Antes que Garzón, otros dirigentes como el coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Antonio Maíllo, manifestaron que «IU ya sobrevivió a Llamazares como coordinador y va a sobrevivir a Llamazares con estas postulaciones de deslealtad tan manifiestas en diferido».

El exlíder de IU, que actualmente ejerce como portavoz de la formación en el Parlamento asturiano, trasladó ayer a sus compañeros de partido que mantiene «un compromiso con Izquierda Unida sin fecha de caducidad». Llamazares recordó que el registro de Actúa se realizó no por el interés en concurrir a próximas citas electorales sino para proteger la marca de la plataforma, de la que también forma parte el juez Baltasar Garzón.

A través de un comunicado, Actúa insistió en que, aunque no lo descarta en un futuro, a día de hoy no entra en sus planes ejercer como partido político, sino solo impulsar «la unidad de acción dentro de la izquierda». Solo en el caso de que ésta no fuera posible se daría el salto de presentarse a unas elecciones.