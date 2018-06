Pablo Iglesias despide a un «político elegante e inteligente» Feijóo destaca la «grandeza» y la «lealtad» de Rajoy, que se va «invicto» EUROPA PRESS Madrid Martes, 5 junio 2018, 16:21

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado este martes, tras conocer la decisión del expresidente Mariano Rajoy de dejar de liderar el PP, que no es él quien se va sino «la gente» la que le ha «echado». No obstante, ha aprovechado su marcha para reconocer su «elegancia» e «inteligencia» como político, y le ha dedicado unas amables palabras de despedida.

«Rajoy no se ha ido, le ha echado la gente que no perdió la esperanza y que no dejó de pedir una moción contra la corrupción. Con todo, se retira un político elegante e inteligente que sabía escuchar. Fue un honor ser su rival y combatirle políticamente. Se ganó mi respeto», ha afirmado Iglesias en un mensaje que ha difundido en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado hoy la «grandeza» y la «lealtad» del presidente de su partido, Mariano Rajoy, quien ha anunciado hoy que deja el cargo para dar paso a un sucesor, así como el hecho de que se vaya «invicto, sin perder las elecciones». En declaraciones a los periodistas tras el Comité Ejecutivo Nacional del PP en el que Rajoy ha anunciado su marcha, Núñez Feijóo ha hecho hincapié en que los dirigentes del partido están dando las gracias a Rajoy «por su grandeza, humana y política».

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha deseado «lo mejor en lo personal» al exjefe del Ejecutivo Mariano Rajoy, pero le ha reprochado que no haya tratado de impedir «el Gobierno débil» encabezado por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. «Apoyé a Rajoy en la investidura por la estabilidad y la unión de los españoles ante el golpe separatista. Creo que debería haber dado la voz a los ciudadanos o haberse retirado a tiempo para evitar el Gobierno débil de Sánchez. Por encima de todo le deseo lo mejor en lo personal», ha escrito en un mensaje en su cuenta de Twitter tras conocer que Rajoy convocará un congreso extraordinario del PP para que se elija a su sucesor. En las últimas semanas, Ciudadanos ha criticado con dureza el «inmovilismo» de Rajoy, que no tomó ninguna decisión para intentar impedir que la moción de censura contra él fuera aprobada y que Sánchez fuera investido presidente con el apoyo de Podemos y de partidos independentistas y nacionalistas.

La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, ha destacado el «enorme vacío» que deja Rajoy en el PP y ha confiado en que sus militantes lo puedan «llenar con el mismo entusiasmo e inteligencia» que él ha mostrado en el liderazgo del partido. «Gracias Rajoy por el maravilloso viaje que me permitiste emprender contigo hace 22 años», ha escrito en Twitter.

El secretario de Análisis Estratégico de Podemos, Íñigo Errejón, ha celebrado que Rajoy no haya ganado «el pulso moral que le echó a la sociedad española», de la que esperaba «resignación», y que al final la ciudadanía haya demostrado que podía liberarse «de la vergüenza de la corrupción y de la Gürtel». Al margen de las discrepancias políticas, Errejón ha calificado de «elegante» la despedida de Rajoy y le ha deseado «todo lo mejor» en lo personal, «aunque en lo político haya sido el presidente del inmovilismo, los recortes y la soberbia, y que lo hayamos dejado atrás es una inmensa oportunidad para el futuro de los españoles«.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmado que la marcha de Rajoy es «coherente», aunque ha recalcado que «no se va», sino que «le hemos echado gente muy diversa«. »Lo digno hubiera sido renunciar con los mensajes de Luis Bárcenas«, ha señalado en referencia al extesorero del PP condenado por Gürtel.

El viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez, ha asegurado que el problema de la corrupción del PP no se acaba con relevar a Rajoy y sobre la posibilidad de que sea el presidente gallego, Núñez Feijóo, quien lo sustituya porque, en su opinión, «es más de lo mismo». «Contrariamente a lo que dice Rajoy de que se va, él no se va, lo echa la gente y la situación insostenible de corrupción sistémica en la que deja al PP».

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha destacado que «todos los españoles» le deben «muchísimo» a Rajoy, que «siempre ha pensado en el partido y en España antes que en él mismo». El PP abre ahora una nueva etapa con el objetivo de volver a reconectar con todos los españoles. Ahora mismo, España nos necesita fuertes, con absoluta unidad y lealtad a estas siglas«, ha señalado.

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha asegurado que desconocía que Rajoy fuera a dejar el cargo y ha destacado que «es una persona sencilla y humilde» y con esa misma sencillez ha presentado su dimisión. En su opinión, la solución al futuro del partido «tiene que pasar por la unidad» y el futuro líder «tiene que querer profundamente a España». «Si eso lo tiene presente, ya hemos andado bastante», ha señalado.

La líder del PP en Valencia, Isabel Bonig, ha agradecido a Rajoy en su cuenta de Twitter su lealtad a España y que haya devuelto al país a la senda del bienestar. «Gracias presidente Rajoy por ser leal a España, defensor incansable y hombre de talante y de talento. Por hacer posible lo increíble y devolvernos a la senda del bienestar. Gracias siempre por tu labor, que el tiempo devolverá a su valor real», ha escrito Bonig.

Lavicepresidenta de Estudios y Programas del PP de Madrid y presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Marimar Blanco, ha lamentado la marcha de Rajoy, a quien ha destacado como «el mejor presidente que ha tenido y tendrá la democracia española». «Se va el presidente del único Gobierno que no ha negociado con ETA y que ha conseguido dignificar como nadie la memoria de todas y cada una de las víctimas del terrorismo«. Blanco ha mostrado también su preocupación por el hecho de que Pedro Sánchez llegara a La Moncloa con el apoyo de EH Bildu, un partido que »ni ha condenado la violencia terrorista y que ha aplaudido cada vez que se asesinaba«, al igual que le preocupa que dentro de »posible acuerdo« con el PNV pueda esta el acercamiento de presos.

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reclamado «sosiego», «tranquilidad» y «unidad» en su partido así como evitar «especulaciones» sobre el relevo de Rajoy, a quien ha expresado su «respeto», «cariño» y «reconocimiento» por ser una «persona honesta» que, a su juicio, ha demostrado que siempre ha puesto los intereses de los ciudadanos por encima de los suyos propios y de los del partido.

El líder del PP de Euskadi, Alfonso Alonso, ha defendido el legado de «el mejor presidente que ha tenido España», y ha anunciado que el PP «dará la batalla» y saldrá fortalecido si trabaja con unidad pese a la pena que supone la marcha de su presidente. «Ha sido un gran presidente, una persona independiente y una persona honrada de la que hemos aprendido mucho, ese es el sentimiento», ha insistido.

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha apelado este martes a la unidad del PP al tiempo que ha pedido a sus compañeros de partido «estar a la altura» en la elección del nuevo presidente. Garrido ha agradecido la confianza que Rajoy ha depositado en él y ha agradecido su «ejemplo de honestidad, integridad y por estar, siempre, como presidente del Gobierno velando por el interés general de los españoles y como presidente del PP por los del partido».

La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, ha señalado que acepta la decisión de Rajoy de dimitir pero que no la comparte y se ha mostrado convencida de que su marcha evidencia su «grandeza» por pensar siempre en el servicio a España y a sus compañeros. «Rajoy ha sido el mejor presidente de Gobierno de la historia de la democracia, como estadista y por las tremendas dificultades que tuvo que vencer al encontrarse un país en quiebra con tres millones y medio de parados«.

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, considera que el gesto de Rajoy «demuestra su grandeza» y no está preocupado por la designación de un sucesor puesto que «todos los dirigentes el PP» son válidos para ello y se trata de un partido que tiene «mucha cantera». Moreno cree que ha dado «una lección a todos» y ha demostrado su «grandeza» tras haber sido «injustamente desalojado» de la Presidencia del Gobierno «siendo el preferido de los ciudadanos españoles».