Rato advierte a Rajoy de que «la gente no quiere partidos aburridos» Rodrigo Rato. Ve posible que Ciudadanos se imponga al PP mientras los populares relativizan los ataques del exvicepresidente NURIA VEGA Jueves, 11 enero 2018, 00:36

madrid. Que Rodrigo Rato denuncie una supuesta campaña del Gobierno contra él, probablemente no duele tanto al PP como su análisis sobre la implantación de Ciudadanos en el centroderecha. El exvicepresidente con José María Aznar apuntó ayer la posibilidad de que el partido de Albert Rivera supere a los populares en las urnas y no tuvo inconveniente en censurar la filosofía de Mariano Rajoy al frente de la Moncloa: «La teoría de que me van a votar porque es inevitable funciona un ratito, no todo el tiempo».

En realidad, el diagnóstico del retroceso electoral del PP no dista tanto, aunque sí en las formas, de lo que reconocen en privado dirigentes de la formación conservadora. «La gente -remató Rato en una entrevista en la Cadena Cope- no quiere partidos burocráticos y aburridos». Y, tal y como lo ve, en «la propia dirección» de los populares se percibe el riesgo de que Ciudadanos aproveche la situación y avance.

En cuestión de 24 horas, quien fue una de las figuras más emblemáticas del PP, no dejó títere con cabeza. En su comparecencia del martes ante la comisión de investigación en el Congreso de la crisis financiera reprochó las acusaciones que, a su entender, fueron vertiendo ministros como Fátima Báñez, Rafael Catalá o Cristóbal Montoro hasta que finalmente acabó detenido en abril de 2015. En su entrevista de ayer no descartó el 'sorpasso' de Ciudadanos en futuras elecciones. «Ya lo hemos visto en Francia con Emmanuel Macron y los repúblicanos, las cosas pasan», zanjó.

En el Gobierno y en el PP, sin embargo, relativizan el daño que pueda hacer Rato, condenado por el caso de las tarjetas 'black' de Caja Madrid. El coordinador del partido, Fernando Martínez Maillo, detecta en las afirmaciones del exvicepresidente en el Congreso «muy poca autocrítica y mucho ejercicio de su propia defensa», lo que considera lógico mientras esté pendiente de otros procedimientos judiciales.

Fuentes populares descartan, además, que exista una preocupación al respecto en la cúpula del partido. Es más, consideran que el malestar de Rato con el Gobierno contribuye a limpiar su imagen en el debate de la corrupción. En este sentido, consideran acertada la intervención de su portavoz en la comisión de investigación. «Fue un excelente ministro de Economía y todo ha sido desprestigiado por usted mismo -le reprochó Miguel Ángel Paniagua-; (...) ¿No se da cuenta del daño que ha hecho a nuestro partido y a toda la clase política?». Un argumento que el PP compró de inmediato.