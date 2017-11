Rajoy sondeará a PSOE y Ciudadanos para nombrar al sustituto del fiscal general El presidente del Gobierno conversa con el líder socialista a la entrada de la Moncloa en julio. :: p. Marcou / afp La Moncloa quiere cerrar «cuanto antes» el relevo, pero sin caer en «precipitaciones» RAMÓN GORRIARÁN Martes, 21 noviembre 2017, 00:47

madrid. Enseguida, pero sin prisas. Esos son los tiempos que maneja el Gobierno para designar el sustituto del fallecido fiscal general del Estado. La Moncloa se pondrá manos a la obra a partir de la próxima semana porque esta es «de duelo» por la muerte de José Manuel Maza, aunque tiene bastante claro que el perfil adecuado del nuevo jefe del Ministerio Público es el de un magistrado con prestigio del Tribunal Supremo. Una opción que, de entrada, descarta a los miembros de la Fiscalía, entre ellos el responsable interino, Luis Navajas, número dos de la carrera y teniente fiscal del Supremo.

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría explicó ayer que el relevo se materializará «cuanto antes sea posible» pero «sin precipitaciones» porque no hay necesidad de tomar una decisión inmediata. El Gobierno sabe que no puede tener vacante el puesto en uno de los momentos procesales más delicados contra el proceso independentista de Cataluña con una causa en el Tribunal Supremo contra los responsables del Parlament y otra en la Audiencia Nacional contra los miembros del Gobierno de Carles Puigdemont. Pero el Ejecutivo, avisó Sáenz de Santamaría, no va a dar ni un paso hasta que pase «el duelo» por el fallecimiento. La capilla ardiente de Maza se instalará hoy en la Fiscalía General del Estado y el funeral oficial se celebrará el jueves en Madrid.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy confía en la solidez de una institución jerarquizada que va a seguir con disciplina las directrices que fijó Maza y las que adopte Navajas. «No hay ningún vacío» y por tanto «no hay problema en ese sentido», remarcó ayer la vicepresidenta desde Sevilla, donde participó en una reunión de la dirección del PP andaluz. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, también pidió calma porque el reemplazo de Maza no es urgente aunque compartió que la interinidad en estos momentos «no es deseable».

Mariamo Rajoy tiene la intención de consultar con el PSOE y Ciudadanos el nombre del nuevo fiscal general del Estado, según apuntaron fuentes gubernamentales. Aunque no es preceptivo, la Moncloa considera que siempre «es positivo» contar en términos políticos con la anuencia de la oposición en la designación de los altos cargos del Estado, y más en esta etapa de respuesta al proceso independentista catalán.

Algo que no hizo cuando designó a Eduardo Torres-Dulce o a Consuelo Madrigal ni tampoco en el caso de Maza, que a los cinco meses de ser nombrado se convirtió en el primer fiscal general recusado por el Congreso por falta de imparcialidad en las investigaciones de casos de corrupción que afectaban al PP. El único voto en contra fue el de los populares. En el mismo paquete fueron reprobados por la Cámara el ministro de Justicia y el entonces fiscal Anticorrupción Manuel Moix. Fue una situación inédita de enfrentamiento con el Legislativo y el Gobierno no quiere volver a pasar por ese trance.

Imparcialidad

Por si acaso, se lo recordó ayer mismo el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, quien solicitó al Gobierno que no vuelva a caer en la intención de «instrumentalizar» al fiscal general y no intente «coartar» su labor. Que es, a juicio del partido naranja, lo que hizo Maza en la operación Lezo, en la que está implicado el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, y en el 'caso Auditorio' que acabó por costarle el puesto al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. Ambos del PP. También Podemos se sumó a las peticiones imparcialidad, y su secretario de Organización, Pablo Echenique, reclamó al Gobierno que «respete la independencia» de la Fiscalía y no utilice la institución para «proteger la corrupción del PP o para utilizarla como ariete contra adversarios políticos».

El Gobierno hizo caso omiso a los avisos, no así el PP, cuyo vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, defendió la «independencia y rigor» del fiscal fallecido.