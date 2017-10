Rajoy quiere retomar la negociación con el PNV tras encarrilar la crisis catalana El portavoz del PNV, Aitor Esteban, junto al ministro de Hacienda el pasado julio en el Congreso. :: K. h. / efe El presidente se propone acordar los Presupuestos de 2018 pese a que la formación vasca cree que no se dan las condiciones NURIA VEGA MADRID. Martes, 31 octubre 2017, 00:44

El Gobierno está dispuesto a intentar superar la parálisis en la que ha entrado la legislatura por la crisis del desafío independentista. Convocadas ya las elecciones en Cataluña para el 21 de diciembre, Mariano Rajoy se ha fijado como objetivo negociar en las «próximas semanas» los Presupuestos de 2018. Pese a que la dirección nacional del PP asume que aún se requiere un tiempo de apaciguamiento, los populares interpretan que la fase crítica se ha superado y que, por lo tanto, el elemento que distorsionaba la capacidad de llegar a acuerdos con el PNV se desplaza poco a poco del centro del tablero político.

El pasado 26 de septiembre, a cinco días del referéndum convocado por la Generalitat, el ministro de Hacienda anunció la prórroga de las cuentas de este año. Las discrepancias con el PNV por la gestión de la crisis territorial dificultaban el consenso. Pero nunca se dio esa batalla por perdida. El 18 de octubre Cristóbal Montoro reiteró en el Congreso que habrá Presupuestos, que la intención es que estén aprobados en enero o principios de febrero, y esa misma idea se deduce de la carta que ayer mismo envió el titular de Economía, Luis de Guindos, a Bruselas.

La tarea no es sencilla. El PP interpreta que habrá que conceder tiempo y espacio a los nacionalistas vascos para hacer viable el acuerdo y que el éxito no está garantizado. No tanto por el contenido del pacto, que al ser en buena parte una continuidad del alcanzado en mayo de 2017 estaría prácticamente perfilado. Sino porque en lo político el caso catalán ha impactado en el PNV alejándolo de la órbita del Gobierno.

«Si se apoyaron los Presupuestos de 2017, no hay razones para no apoyar los de 2018, muchas de las partidas eran plurianuales», defendió ayer el coordinador general de los populares, Fernando Martínez-Maillo, tras el Comité Ejecutivo presidido por Rajoy en la sede el PP. También en el Gobierno entienden que no se pondrán en riesgo las inversiones acordadas y las que aún podrían lograr. En este sentido el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, recordó en un foro organizado por El Correo y el BBVA los «beneficios» que comportó el anterior pacto para los vascos. Pero fuentes de la formación nacionalista insisten en que «no se dan las condiciones para emprender una negociación» y que la destitución de los miembros de la Generalitat «empeora muchísimo» el panorama.

El PNV se ha mostrado más severo con el Gobierno en las últimas semanas que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu, que siempre ha considerado «imprescindible» la colaboración «interadministrativa».

Mediador

El lehendakari ha tenido, además, una participación activa de mediación en el conflicto catalán en aras de una convocatoria electoral que dejara en suspenso la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Fuentes del PP concluyen que fue Carles Puigdemont quien frustró ese movimiento al negarse a abrir las urnas y esperan que Urkullu sea consciente de ello. Además, recuerdan que 24 horas después el independentismo reaccionó aprobando la declaración de independencia y Rajoy, convocando comicios. Esa decisión del presidente creen que contribuye a rebajar la tensión y que garantiza que, pese al cese de Puigdemont, estamos ante un 155 «técnico» que no debería prolongarse más de dos meses.

En este contexto, Rajoy aspira a salvar los Presupuestos e insuflar estabilidad a la legislatura. «Ahora mismo hay razones para avanzar en la negociación y el acuerdo, y cada día quedan menos razones para no hacerlo», alegó Martínez-Maillo. Lo que no entra en los planes del Gobierno es lo que sugiere el PNV: recurrir al PSOE. El Ejecutivo pretende reeditar el pacto con los nacionalistas, Ciudadanos, Coalición Canaria y Nueva Canarias.