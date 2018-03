Rajoy no quiere nuevas elecciones en Cataluña Mariano Rajoy comparece ayer en Bruselas tras el Consejo Europeo. :: Horst Wagner / efe El presidente del Gobierno pide un candidato a la Generalitat sin cargas judiciales para recobrar la «normalidad» institucional PAULA DE LAS HERAS Sábado, 24 marzo 2018, 00:33

Madrid. Mariano Rajoy no quiere otras elecciones en Cataluña. El presidente del Gobierno argumentó ayer en Bruselas que la repetición de unos comicios es siempre una salida poco deseable. «En el ámbito institucional todo lo que sea excepcionalidad no es bueno -dijo- La gente vota y los políticos tienen obligación de, a la vista de las decisiones que toma la gente, resolver los problemas, no crear otros».

El escenario de una nueva cita con las urnas el próximo 15 de julio es, en estos momentos, una posibilidad cierta. La votación de la candidatura de Jordi Turull a la presidencia de la Generalitat, en la sesión de investidura fallida que este jueves celebró el Parlament, activó el plazo de dos meses para la disolución automática de la cámara si no hay otro aspirante capaz de lograr los votos necesarios para ser investido (mayoría absoluta en primera vuelta o simple en segunda).

Turull era, en principio, la última opción de Junts per Catalunya y, al margen de que no logró el necesario aval de la CUP para contrarrestar los votos de Ciudadanos, PSC, En Comú Podem y el PP, este viernes fue procesado por rebelión y enviado a prisión provisional por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

«A mí me gustaría que se elija a una persona que sea consciente de que tiene que cumplir la ley, como hace cualquier gobernante en cualquier lugar del mundo y que seamos capaces de construir algo positivo», remarcó Rajoy en su comparecencia tras el Consejo Europeo.

Los partidos nacionales asumen que, aunque se repitan las elecciones, será muy difícil que cambie el equilibrio de fuerzas en el Parlament y además el Gobierno ya se ha visto demasiado condicionado en su acción política por la crisis catalana. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, recordó ayer mismo, de hecho, que es el «motivo central» de que aún no haya Presupuestos, si bien se mostró convencido de que ahora será posible aprobarlos.

Rajoy, en cualquier caso, no entró en esas cábalas. Su argumento contra la repetición electoral se fundamentó en una cuestión de principios. Ya en noviembre de 2015, cuando Artur Mas todavía trataba de conseguir el apoyo de la CUP para volver a ser presidente, defendió algo similar. «La repetición de elecciones no sé si tiene menos sentido todavía», dijo a una pregunta sobre el asunto desde el G-20, en Turquía.

Diálogo, «sea quien sea»

El presidente del Gobierno insistió ayer en que «sea quien sea» el elegido por el Parlamento autonómico, él estará abierto al diálogo, «siempre dentro de la ley». «Todos queremos recuperar la normalidad institucional -dijo en una somera alusión al artículo 155-, pero corresponde a los partidos catalanes ofrecer las soluciones de gobernabilidad».

Rajoy se mostró muy prudente a la hora de referirse a las últimas decisiones de los independentistas. Ni siquiera quiso responder a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que en una carta pública explicó que su huida al extranjero es su modo de «alzarse» contra un Gobierno que «persigue a todo el que está a favor de votar». «No voy a polemizar-dijo-. Pero vivimos en una sociedad en la que todos debemos respetar las decisiones judiciales y cuando la Justicia nos llama debemos acudir».

El ministro Portavoz, Iñigo Méndez de Vigo, en cambio, sí replicó a la fugada. «Hace un flaco favor a las personas que sí han comparecido ante el juez», advirtió. Horas después, el juez dictó para cinco de ellos, incluido Turull, prisión provisional por riesgo de fuga y de reiteración delictiva. «Lo que ha hecho -reiteró- es huir de sus responsabilidades y eso son actitudes que se califican por sí mismas».

Méndez de Vigo también reclamó un cambio de actitud en las fuerzas independentistas tras el pleno del jueves. «Hay mucha ideología que tampoco lleva a nada más que a fracaso tras fracaso», advirtió.