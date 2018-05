Rajoy deja claro a Torra que volverá a aplicar el 155 si se vulnera la ley en Cataluña Rajoy pasea ayer por Cádiz junto a dirigentes del PP andaluz. :: Román Ríos / efe Méndez de Vigo confía en la prudencia del aspirante: «Cualquier vendedor de seguros valora el riesgo de las cosas que dice y hace» NURIA VEGA Sábado, 12 mayo 2018, 00:39

madrid. Ya no es un artículo de la Constitución de imprevisibles consecuencias. Mariano Rajoy advirtió ayer al independentismo de que el 155 de la Carta Magna se ha convertido en un «precedente», el instrumento al que el Ejecutivo podrá recurrir en caso de involución en la Generalitat. Lo que espera que no ocurra nunca. El aviso se produjo 24 horas antes del debate de investidura de Quim Torra en el Parlamento de Cataluña. El Gobierno se resistió a aventurar el contenido del discurso del aspirante, aunque confió en la prudencia del dirigente catalán. «He leído en su biografía que el señor Torra fue vendedor de seguros -apuntó el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, aunque en realidad fue un alto ejecutivo de Winterthur-, y cualquier vendedor de seguros valora perfectamente el riesgo de las cosas que dice y hace».

Fuentes gubernamentales reconocieron sus recelos por el perfil de Torra y, sobre todo, por su historial «no grato» en las redes sociales. Desde que el jueves fue nombrado candidato, han salido a la luz mensajes que fueron publicados en un antiguo perfil suyo en Twitter entre 2012 y 2013. En esos textos, criticados por las fuerzas no secesionistas, el aspirante a presidir la Generalitat denunciaba la «ocupación» de los españoles «desde 1714» o que su «fascismo en Cataluña es infinitamente patético y repulsivo».

Rajoy lamentó ayer, en un acto en el Diario de Cádiz, los comentarios. El presidente aseguró no conocer a Torra, pero reconoció que sus mensajes «no reflejan el respeto y la educación» que muestra la mayoría de catalanes. Méndez de Vigo insistió en que estas manifestaciones no encajan en el espíritu de una UE sin «nacionalismos excluyentes». Pero aun así, y esa fue la postura imperante, Rajoy eludió sentenciar al candidato: «Habrá que juzgarlo por sus hechos». La prudencia se impuso en el Ejecutivo, aunque fueron varias las llamadas a «coser los enfrentamientos entre catalanes» y a gobernar para todos los ciudadanos, sean o no independentistas.

El Ejecutivo aspira, de hecho, según su portavoz, a inaugurar una fase de «diálogo y lealtad institucional». Reparar, en definitiva, los puentes rotos y establecer una comunicación dentro de la ley, «sin fecha de caducidad, hasta la saciedad». Pero el requisito previo, el básico, es que la nueva dirección de la Generalitat se «acomode a lo establecido en la Constitución y el Estatuto de Autonomía». Si no, «el Gobierno volverá a actuar exactamente igual».

Fin de la intervención

En la Moncloa se preparan para el momento de la retirada, una vez Torra sea investido y sus consejeros tomen las riendas de la Generalitat. Según lo que establece el acuerdo del 27 de octubre en el Senado, el 155 dejará de tener efecto con la formación del Ejecutivo. Y fuentes gubernamentales aseguran no tener intención de «reinterpretar» el pacto.

Méndez de Vigo confirmó ayer que el mismo Gobierno que exige el cumplimiento de la ley, respetará la literalidad de lo acordado en el Consejo de Ministros y en la Cámara alta, y pondrá fin a la intervención en el momento en el que está establecido. No eso lo que ha reclamado esta semana el presidente de Ciudadanos, partidario de extender el control hasta que quede constatado que la Generalitat respeta la Carta Magna.

En el Ejecutivo no esconden su resquemor con Albert Rivera, a quien definieron como «irascible». El portavoz, sin embargo, se limitó a reclamar a los liberales «unidad, responsabilidad y madurez». Del mismo modo, Rajoy prometió hacer cuanto esté en sus manos «por mantener el consenso». «Aunque eso me obligue -apostilló- a no decir algunas cosas».