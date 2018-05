Rajoy cita el jueves a las víctimas para conocer su sentir tras el final de ETA Consuelo Ordoñez sostiene una pancarta con la cifra de las 853 víctimas de ETA. :: a. gillenea / afp La reunión busca limar asperezas con el colectivo por la gestión del Gobierno en el adiós de la banda L. GIL / K. DOMÍNGUEZ Martes, 8 mayo 2018, 00:22

BILBAO. El Gobierno comienza a mover ficha tras la desaparición de ETA. Apenas una semana después de que la banda certificara su fin después, Mariano Rajoy ha convocado una reunión al más alto nivel con las principales asociaciones de víctimas del terrorismo para conocer de primera mano su sentir tras la sucesión de comunicados de la organización y el acto de Cambo en el que se certificó su adiós. El encuentro se celebrará este jueves por la tarde en Madrid y a ella están invitados los principales colectivos de damnificados, desde la AVT a Covite y las fundaciones Fernando Buesa, Gregorio Ordóñez o Víctimas del Terrorismo. No obstante, aún no está confirmada la asistencia de todas ellas.

En su mensaje institucional del pasado viernes, el jefe del Ejecutivo ya dejó claro que, a partir de ahora, las víctimas serán su «prioridad». «Su testimonio desnudó las excusas huecas de ETA y su relato quedará para siempre. Velaremos por su legado y para que nadie intente reescribir la historia», aseguró. El objetivo del encuentro de pasado mañana, según las fuentes consultadas, es que los representantes de los diferentes colectivos trasladen de forma directa a Rajoy y a los representantes del Ministerio del Interior «cómo han vivido» la escenificación de la desaparición de la banda, así como sus preocupaciones y dudas a cerca del nuevo tiempo que se abre a partir de ahora.

A esto se añade la «humillación» de las víctimas en el comunicado de ETA en las que sólo pedía perdón a parte de ellas y el ninguneo sufrido en el acto de Cambo, en el que ninguno de los asistentes se refirió a ellas ni a su necesidad de reparación.

En el Gobierno son conscientes de que entre el colectivo de damnificados hay cierto malestar -cuando no enfado- con la gestión que ha realizado del adiós de ETA. La hermana de Gregorio Ordóñez y presidenta de la fundación que lleva su nombre lo demostró públicamente la pasada semana en San Sebastián, donde acusó a Rajoy de haber «hurtado» a las víctimas la «fotografía de la derrota de ETA» por haber permitido que la propia banda pautara su desaparición y marcara la agenda en los últimos seis años. En concreto, reconoció que les dolía que el Gobierno hubiera dado vía libre a los 'artesanos de la paz' y demás mediadores, que no se cuestionara el desarme de hace un año en Bayona, que hiciera «oídos sordos» a las mentiras de la izquierda abertzale e incluso que fuera 'Josu Ternera' el protagonista del último comunicado de ETA, cuando es uno de los «terroristas más buscados de los últimos 15 años». « No es el final de ETA que las víctimas nos merecíamos», clamó Consuelo Ordóñez, que recibió una larga y cerrada ovación de los asistentes al acto, muchos de ellos víctimas.

Malestar en el Ejecutivo

Las palabras de Ordóñez causaron «malestar» en el Gobierno, y la reunión de este jueves busca poder limar esas asperezas y afrontar el periodo 'post-ETA' en sintonía. Sobre todo, ahora que cada vez surgen más voces que reclaman al Ejecutivo que adopte cambios en materia penitenciaria con los reclusos etarras. Tanto el PSOE como Podemos, así como el PNV, incluido el lehendakari Urkullu, se han mostrado favorables a que Rajoy reconsidere las actuales medidas -sobre todo en lo tocante a la dispersión-.

Portavoces del Ejecutivo han insistido en que no habrá cambios que afecten al colectivo de presos en general. Cualquier decisión que se adopte será de manera individualizada, valorando la situación de cada preso y si ha reconocido el daño causado. Ése será, previsiblemente, el mensaje que transmita Rajoy el jueves a los colectivos de víctimas, a los que tendrá en cuenta a la hora de adoptar cualquier paso.