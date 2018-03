Rajoy advierte a Europa de la vuelta del «nacionalismo excluyente»

Era un marco el de ayer en el que Mariano Rajoy se siente especialmente cómodo. Durante el encuentro del Partido Popular Europeo en Valencia el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, incluso llegó a reconocer que le «gusta Mariano» porque «no habla muchísimo, pero hace muchísimo». En ese escenario, el jefe del Ejecutivo aprovechó para agradecer no sólo a sus socios comunitarios, sino a todas las «democracias del mundo», el apoyo prestado al Gobierno frente al desafío secesionista en Cataluña, un problema que no considera local. «Tenemos algunos fantasmas del pasado que vuelven, como el nacionalismo excluyente, una versión del populismo que por desgracia en España, pero no sólo en España, conocemos bien», advirtió en referencia a otros movimientos en regiones de países como Francia o Italia. En todo caso, Rajoy dio por ganada la batalla dada por el independentismo «desde la ley y la justicia».

Ni el presidente ni su número dos, Soraya Sáenz de Santamaría, se detuvieron ayer en el acuerdo entre Junts per Cataluña y Esquerra para desbloquear la legislatura y que plantea elaborar una Constitución catalana. En cuanto a las estructuras que las fuerzas secesionistas pretenden articular en Bruselas bajo el liderazgo de Carles Puigdemont, fuentes de la Moncloa reiteraron que se velará por que «ni un solo euro del erario público» financie un nuevo proceso de ruptura. «Ni aquí ni fuera», zanjaron.

Sáenz de Santamaría retomó, además, los esfuerzos por denunciar ante las informaciones e imágenes falsas sobre determinadas cargas policiales que circularon por todo el mundo durante la jornada del 1 de octubre con motivo del referéndum independentista. En este sentido, defendió la necesidad de reforzar la ciberseguridad para prevenir «ataques» que afectan a los gobiernos, dijo, pero también al proceso de integración de la UE.