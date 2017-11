«Quiero poder decir lo que pienso a Junqueras en un debate, a la cara» El dirigente catalán cree que la prisión de los exconsejeros puede generar una distorsión en la campaña electoral P. L. H. Lunes, 20 noviembre 2017, 00:58

Madrid. Iceta rechaza categóricamente el calificativo de 'presos políticos' con el que el secesionismo se refiere a los exconsejeros investigados por la Audiencia Nacional, pero admite que su encarcelamiento le parece una medida excesiva.

-¿Recibiría como una buena noticia que el Tribunal Supremo asumiera la causa contra los 'exconsellers' ahora en prisión?

-Sí, porque es muy difícil explicar a la gente que una misma causa se lleva en tres juzgados y también, no le quiero engañar, porque las medidas cautelares dictadas por el Supremo me parecen más proporcionadas que las que dictó la Audiencia Nacional.

-¿Preferiría que Junqueras estuviera en libertad en la campaña?

-Sí. Su situación crea una distorsión. Yo quiero que si la gente les vota lo haga porque crea que le representan bien, no por solidaridad porque están en una situación personal difícil. Y tengo ganas de decir a alguno a la cara en un debate en televisión las cosas que pienso.

-En este proceso que ha desembocado en el 155 el PSC ha perdido algunos alcaldes, pero la relación con el PSOE ha aguantado mejor de lo esperado.

-Algunos se pensaban que a la hora de la verdad el PSC sería nacionalista y se plegaría a los independentistas. Si no, no me explico algunas reacciones.

-¿Se refiere a Susana Díaz?

-Hablo en general. Que cada uno se sienta interpelado si quiere. Pero lo que se ha visto es que el PSC, a la hora de la verdad, ha aguantado como un jabato. Esta crisis nos ha permitido demostrar con hechos para qué se puede contar y para qué no se puede contar con el PSC.

-¿Le dijo algo la presidenta andaluza en la reunión del Consejo de Política Federal de la semana pasada?

-Hablamos de la campaña y de cómo se tenía que implicar el PSOE. Me dijo algo así como «de mí lo que necesitéis, pero la gente si vota va a votarte a ti».

-¿O sea, que no irá a Cataluña?

-Veremos. Yo no estoy en esas cosas.