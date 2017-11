Un hijo de Pujol demanda a Rivera por acusar a su familia de haber robado 2.500 millones de euros El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, durante la reunión de la Ejecutiva Permanente. / Efe Exige que se retracte públicamente y el líder de Ciudadanos reitera su afirmación de que el clan ha cometido delitos MARÍA EUGENIA ALONSO Madrid Miércoles, 29 noviembre 2017, 13:20

Josep Pujol Ferrusola ha presentado una demanda por calumnias contra el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, por acusar públicamente a su familia de cobrar comisiones ilegales y afirmar que ha robado 2.500 millones de euros. El tercer hijo del expresident catalán aporta como pruebas diferentes declaraciones realizadas por dirigente liberal tanto en Twitter como en televisión, de las que insiste no tiene ninguna prueba.

El texto, que recoge Público, se divide en catorce puntos donde Josep Pujol intenta demostrar la falsedad de las acusaciones de Rivera y pide que "rectifique públicamente admitiendo que no puede afirmar el origen público de los fondos" del clan Pujol Ferrusola.

Tras conocer la noticia, el dirigente liberal, lejos de retractarse, se ha ratificado en los datos publicados y difundidos por él a los que alude Josep Pujol en su demanda. "Nosotros no podemos retirar informaciones" que han sido publicadas por medios de comunicación y sobre las que pesa el principio de veracidad, ha dicho Rivera, como tampoco pueden retirar informes policiales que constan en los sumarios ni los indicios que han llevado a prisión preventiva a parte de la familia del expresidente de la Generalitat.

El líder de Ciudadanos ha reiterado su afirmación de que los Pujol han cometido delitos y que la demanda solo "pretende volver al oasis catalán, donde no se podía hablar del 3%". "Solo faltaría ahora que con los delitos que ha reconocido Jordi Pujol no pudiéramos denunciar los casos de corrupción.", ha añadido Rivera, antes de recalcar que en realidad no se trataba de un oasis, sino de una "charca". Un escenario similar al que se ha vivido en Madrid, la Comunidad Valenciana o Andalucía, aunque en ese caso pretendieran "taparla con una estelada".