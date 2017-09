«Puigdemont no tiene más salida que calentar el ambiente en la calle» Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos en Cataluña. :: VIRGINIA CARRASCO La diputada sostiene que el presidente de la Generalitat «siempre supo» que no habría referéndum Inés Arrimadas Líder de Cs en Cataluña MARÍA EUGENIA ALONSO MADRID. Sábado, 23 septiembre 2017, 00:18

Inés Arrimadas (Jerez de la Frontera, 1981) es la líder de la oposición en Cataluña y la voz de Ciudadanos a nivel nacional. A poco más de una semana del desafío indepedentista del 1 de octubre, mantiene que no habrá referéndum, pero sí urnas, las electorales.

-¿Cómo valora los pasos dados esta semana por el Gobierno para frenar el 1-0?

-Lo que ha pasado esta semana era esperado por Puigdemont y Junqueras; ha funcionado el Estado de Derecho y la justicia ha actuado para evitar que se sigan cometiendo ilegalidades como pasaría en cualquier Estado democrático de Europa. Forma parte de la verdadera hoja de ruta de Puigdemont que no tiene otra salida que intentar calentar el ambiente en la calle. El día 1 de octubre no habrá un referéndum con garantías, pero si el Govern sigue como hasta ahora, van a pisarse muchos derechos de los catalanes. Esperamos que el Gobierno esté a la altura para evitarlo, que no mire hacia otro lado y que no vuelva a suceder lo que pasó el 9N; sólo le pedimos que pare este golpe a la democracia.

-Pese a todo Puigdemont insiste en que la consulta soberanista se llevará a cabo ¿cree realmente que el Govern tiene los medios para hacerlo?

-El propio Puigdemont sabe que todo esto es una ficción: no habrá referéndum y siempre supieron que nunca lo habría. La única persona de España que puede parar esta locura en Cataluña es él mismo. Si no lo hace, todo lo que ocurra a partir de ahora será culpa suya. Le pido que reconozca el fracaso del 1-O y que convoque elecciones autonómicas para que entre todos podamos elegir un nuevo gobierno y salir de esta encrucijada en la que nos han metido.

-La presión contra los jueces, la Guardia Civil y la Policía continúa en las calles de Barcelona ante la inacción de los Mossos ¿cree que hay que adoptar medidas más contundentes?

-Estamos muy preocupados, igual que muchos catalanes. Han creado mucha tensión y la gente lo percibe. El Govern quiere instaurar el mundo al revés: los que se saltan las leyes quieren darnos lecciones a los que cumplimos las leyes. Nadie de buena fe quiere que se señale a personas que no piensan igual, como ha pasado a muchos concejales y alcaldes, ni ver cómo se intimida a funcionarios que están haciendo su trabajo. Pero, mientras Puigdemont y Junqueras sigan con esta actitud antidemocrática, los jueces y los policías harán su trabajo.

-Los independentistas parecen dispuestos a seguir con el proceso de desconexión pese a las resoluciones judiciales ¿es imparable?

-No, por suerte hay mecanismos para defenderse de los gobernantes que quieren acabar con este sistema democrático. Hay gente que se piensa que no tiene que responder ante la justicia, que tiene superpoderes o un carné de impunidad. Lo que hay que ser es muy firmes, muy claros. Hay que defender los principios democráticos y el sentido común.

-Uno de esos mecanismos es la moción de censura que propone contra Carles Puigdemont...

-Es un mecanismo político que podemos impulsar desde la oposición con la intención de convocar elecciones. Como líder de la oposición tengo la obligación política y casi moral de intentar por todos los medios que esto no siga adelante y evitar así el golpe contra la democracia. Así que lo vamos a intentar. Ellos están divididos. Hay mucha gente de Convergència y del Govern que te reconocen en privado que esto es una locura. Lo que no entiendo es que el PP y el PSC se pongan de perfil y no quieran apoyar a una salida política.

-Un referéndum pactado ¿desatascaría la situación?

-Para nada. Los referéndums para separarnos, para perder derechos, para diferenciarnos más o para salir de la Unión Europea ya se ha visto en Europa que no es una solución a nada nunca.

-¿Cree que el Ejecutivo podía haber evitado llegar a este punto?

-Si pensamos en los últimos 30 años se podrían haber hecho cosas muy diferentes por parte del Gobierno de España. No sólo del PP, sino también del PSOE.

-¿En qué escenario consideraría Ciudadanos que sería apropiado aplicar el artículo 155 o la ley de Seguridad Nacional?

-Se habla mucho del artículo 155 pero hay muchas más herramientas para proteger a una democracia de la gente que se la quiera saltar. Que el Gobierno decida cuál es el mecanismo que tiene que aplicar pero que no nos deje tirados como nos dejaron el 9-N y que sean conscientes de la magnitud del problema. Porque nosotros llevamos muchos años advirtiéndolo y mientras tanto el PSOE y el PP seguían pactando con los nacionalistas.

-¿Qué le parece que el PSOE haya levantado el veto a la aplicación del artículo 155?

-¿Cuál de ellos? El PSOE cada día dice una cosa diferente. Cualquiera que aspire a gobernar España debe de tener una idea clara de lo que es España y dejar de intentar parecerse tanto a Podemos.

-¿Quien manda: Puigdemont o Junqueras y la CUP?

-Puigdemont ya ha asumido el discurso de la CUP, por lo tanto, no hay ninguna diferencia. Ha asumido la desobediencia, la impunidad, el señalar a los que no piensan cómo ellos.