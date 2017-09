«Puigdemont ha caído en el culto a la personalidad» Firme. «Mi batalla es luchar por la salud de las mujeres». :: i. Baucells «¿Que los votantes más ricos apoyan a la CUP? No me lo puedo creer... Yo asocio el separatismo radical al mundo rural o mal informado» Santiago Dexeus Ginecólogo ISABEL URRUTIA CABRERA Domingo, 3 septiembre 2017, 00:20

Santiago Dexeus (Barcelona, 1935) nació en un hogar de la burguesía catalana, liderado por un padre muy católico y eminente ginecólogo. Él siguió sus pasos, con mucha vocación y las ideas claras. Hasta que empezó a trabajar en La Maternidad Provincial, «donde muchas madres solteras se veían obligadas a dar en adopción a sus hijos; las monjas les hacían firmar un papel y se los llevaban». Desde entonces, no hay cosa que le amargue más la vida que la injusticia social. Incluso en estos tiempos en los que parece que en Cataluña todo gira en torno al independentismo. Es uno de los médicos más reputados y mejor informados de España. A principios de los 80 se presentó a senador por Barcelona en las listas del CDS, con Adolfo Suárez, y ahora se ha dado de baja del Barça. ¿Por qué será?

- Todavía le queda un par de días de vacaciones.

- Sí, aquí estoy disfrutando del Bajo Ampurdán, con la sierra en el horizonte y los olivos en el jardín. En la mejor de las compañías, con mi mujer Lola y mi perrita. Pero, ¿sabe?, no he podido librarme de cierta sensación de angustia...

- Por el 'procés', me imagino.

- No, no... Por cosas más serias. El 40% de los españoles no puede permitirse una semana de vacaciones fuera de su lugar de residencia. Soy un privilegiado, un privilegiado... Lo sigo siendo y nunca quise serlo. Siempre soñé con llegar a ser uno más del montón.

- Por cierto, dicen que los privilegiados votan a la CUP.

- ¿Quéeeee? Ja, ja, ja.

- En serio, en serio.

- Perdón, pero no le entiendo...

- Según un estudio del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, los votantes más ricos, con una media de 2.190 euros de ingresos familiares netos, votan a la CUP.

- No me lo puedo creer. Yo asocio el separatismo radical al mundo rural o a sectores mal informados.

- ¿La matraca del independentismo afecta a la convivencia?

- En los círculos en los que me muevo, puedo decirle que no. Hay diferencias de opinión pero sin obsesiones. Se ve el separatismo como un suicidio social.

- Fuera de sus círculos sí puede haber crispación.

- Me imagino, pero siempre que oigo burradas digo lo mismo... Y no son palabras mías sino de Sartre: 'Crea una nación y provocarás una guerra'. Yo no soy independentista. La nación es España y todos estamos en España.

- ¿Qué político 'salvaría' en el panorama catalán?

- Permítame que le dé la vuelta. ¿Cuál no salvaría?

- Adelante.

- ¡Puigdemont! Es inconcebible que siga adelante con un referéndum ilegal. Pero, nada, está decidido. Y a las pruebas me remito.

- ¿Cuáles?

- La perfumería y derivados.

- ¿Perfumería?

- Ja, ja, ja.

- Ah, ya, ya, ¿se refiere a los gastos en imagen?

- ¡Claro! Vivimos tiempos muy frívolos, con un culto a la imagen que lo contamina todo. La tontería pierde a los políticos. Puigdemont se preocupa demasiado en ponerse gomina y en hacerse la raya del pelo. Mal andamos. Ha caído en el culto a la imagen y, todavía peor, en el culto a la personalidad. Debería estar más pendiente de su trabajo, de lo que es mejor para su pueblo. Es un hombre que puede acarrear muchos problemas.

- Queda el Barça como consuelo.

- ¡Ni eso! Ya no soy socio.

- No me lo puedo creer.

- El Barça me importa un bledo. Solo tiene ojos para el dinero y olvida el fútbol. Ya no me interesa.

- ¿No ve los partidos?

- En los del Barça con el Real Madrid, mi mujer y yo hacemos el esfuerzo. Pero cambiamos los papeles. Ella, que es madrileña, apoya al Barça y yo me vuelvo merengue.

- Eso es amor.

- No se imagina cuánto, ja, ja.