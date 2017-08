Puigdemont asegura que ya tiene 6.000 urnas para el 1-O Sábado, 26 agosto 2017, 00:03

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, desveló que tiene ya 6.000 de las 8.000 urnas necesarias para el referéndum del 1 de octubre, según aseguró en una entrevista publicada ayer por el diario 'Financial Times'. Afirmó además que mantiene la hoja de ruta, a pesar de los atentados, porque «volver a la normalidad es derrotar a los terroristas». Se mostró convencido de que el Gobierno central no podrá impedir el referéndum, «no veo cómo el Estado podrá pararlo». En la misma entrevista acusó a Mariano Rajoy de «hacer política» con la seguridad del pueblo catalán por cortar los fondos de la policía autonómica. El Gobierno no respondió por «responsabilidad».