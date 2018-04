No se puede renunciar a un título de forma voluntaria Su anulación corresponde al Ministerio de Educación por lo que el margen de la presidenta se reduce a borrarlo del currículum A. A. MADRID. Miércoles, 18 abril 2018, 00:43

La presidenta madrileña no puede renunciar de 'motu proprio' a su máster en Derecho Público del Estado Autonómico, una intención que anunció ayer en la carta que remitió el rector de la Universidad Rey Juan Carlos. «Comunico formalmente mi decisión de renunciar (escrito en mayúsculas) a la utilización del título expedido por la Universidad Rey Juan Carlos, solicitando que dicha renuncia sea considerada con carácter inmediato», señala Cristina Cifuentes en la misiva.

No está en su mano anular la titulación que se le concedió. Es un procedimiento que debe partir de la propia universidad pública y ser refrendado después por el Ministerio de Educación. Ésta es precisamente la posibilidad que baraja el rector, Javier Ramos, quien en una tribuna publicada ayer en el diario 'El País' señaló que, de confirmarse que existió un delito de falsedad documental, se solicitará al departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo que la titulación sea revocada. Fuentes del Ministerio señalaron que iniciarán el procedimiento si así se les solicita desde la Universidad madrileña.

Pero si el centro docente no da ese paso, el único efecto práctico de la decisión hecha pública ayer por la presidenta regional será el de eliminarse el máster de su currículum. Esto es lo que hizo este martes en sus fichas personales en las webs de la Comunidad de Madrid y de la Asamblea autonómica, donde su título en la URJC desapareció durante la jornada de ayer.

Si es legal, que lo conserve

Según explicó ayer el candidato socialista para la moción de censura, Ángel Gabilondo, si el título académico es legítimo, no se puede renunciar a él. Y si es ilegítimo, añadió a continuación, se debe anular oficialmente. En opinión del portavoz del PSOE en la Comunidad de Madrid y expresidente de la Conferencia de Rectores, en esta polémica no caben medias tintas: o se ha hecho el máster y se lo queda o la presidenta no lo ha realizado y no tiene derecho a que figure en su expediente académico.

La portavoz de Podemos en la cámara madrileña, Lorena Ruiz-Huerta, coincidió con Gabilondo en que «no se puede renunciar a un derecho irrenunciable».