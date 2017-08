El PSOE recuerda a Podemos que «los números no dan» para una moción de censura García-Page conversa el jueves con los dos miembros de Podemos de su Ejecutivo. :: Héctor Martín / efe Ábalos insiste en que el acuerdo en Castilla-La Mancha se circunscribe a este territorio, y no es un primer paso a un pacto nacional ANDER AZPIROZ MADRID. Sábado, 12 agosto 2017, 00:24

El PSOE mantiene su negativa a presentar una moción de censura contra Mariano Rajoy, al menos a corto plazo. El secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, dejó claro ayer que el pacto suscrito entre su partido y Podemos en Castilla-La Mancha se circunscribe solo a este territorio, y que ni mucho menos es un primer paso hacia un acuerdo a nivel nacional por mucho que desde la dirección de ambas formaciones se haya iniciado una etapa de distensión, después de dos años y medio de guerra sin cuartel por la hegemonía de la izquierda.

El pasado jueves, tras la toma de posesión de sus cargos de los dos miembros de Podemos que se han unido al Ejecutivo de Emiliano García-Page, Pablo Echenique valoró que el Gobierno central está en manos de un partido que no solo ha fracasado en su modelo económico, sino que además «hace un uso de instituciones muy poco ético y básicamente para proteger a delincuentes». Y la única manera de poner fin a esta situación antes de las elecciones de 2020, añadió, es una moción de censura.

Si los socialistas dan el paso, Unidos Podemos ya ha avanzado que apoyará la candidatura de Pedro Sánchez y entraría en un Ejecutivo de coalición. Pero aún así, las dos formaciones de izquierda se quedarían, con 156 diputados, muy lejos de la mayoría absoluta. Para desalojar a Mariano Rajoy de la Moncloa sería necesaria la colaboración de las fuerzas independentistas. Hasta el momento, tanto el PDeCAT como Esquerra han puesto como condición irrenunciable para apoyar un Ejecutivo alternativo al PP el compromiso de la celebración de un referéndum pactado. La pasada semana, sin embargo, la antigua Convergència se mostró dispuesta a negociar su apoyo a los socialistas tras la consulta del 1 de octubre. Pero el PSOE no quiere oír hablar de un pacto con los secesionistas, a los que Sánchez ya descartó desde un primer momento durante su intento fallido de alcanzar la Moncloa tras las elecciones de diciembre de 2015.

En ambas formaciones hay oposición interna a cualquier pacto, aunque sirva para desbancar al PP

En declaraciones a Europa Press, el portavoz del PSOE, Óscar Puente, recordó este viernes que «los números no dan». «Podemos debería haber aprendido de la experiencia reciente, en la que no ha tenido mucho apoyo», afirmó el alcalde de Valladolid respecto a la moción de censura que presentó Podemos con Pablo Iglesias como candidato y que solo obtuvo 82 votos a favor. Aun así, Puente destacó que su formación no va a descartar «en ningún momento» esta herramienta parlamentaria porque «las circunstancias de hoy pueden variar».

Reticencias

Aún cuando Pedro Sánchez lograse articular una mayoría en el Congreso, las direcciones de PSOE y Podemos deberían superar las reticencias en sus partidos a un acuerdo de coalición, tal y como han demostrado las críticas surgidas en torno a la entrada de la formación morada en el Ejecutivo manchego.

Entre los socialistas los afines a Susana Díaz, que cuentan con el respaldo de un 40% de la militancia, rechazan el acercamiento a Podemos. En la formación morada el sector anticapitalista también se opone, aunque en su caso el apoyo entre las bases podemistas se reduce a poco más del 10%. Miguel Urbán, uno de los líderes de la corriente más izquierdista de Podemos, sostiene que antes de cerrar una alianza con el PSOE hay que mantener un debate profundo sobre «qué es lo qué se quiere hacer sobre qué tipo de pactos, de acuerdos y con qué socios». Y uno de los requisitos previos será que los socialistas demuestren con hechos y no solo con palabras que ya no son el partido que se abstuvo en la investidura de Mariano Rajoy.

En el lado contrario, Puente defendió ayer los acuerdos con Podemos. «Si tuviéramos que esperar a tener más votos que el PP, no gobernaríamos Castilla-La Mancha o Valladolid», señaló el portavoz socialista.