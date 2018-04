El PSOE rechaza gestos de «indulgencia» con los presos tras el comunicado de ETA

El debate sobre la dispersión de presos de ETA se acerca, pero el PSOE no está dispuesto a adelantar acontecimientos. El secretario de Organización del partido, José Luis Ábalos, ha argumentado que la carta difundida el pasado viernes por la banda terrorista no es lo que se esperaba ni supone el manifiesto de perdón «exigible» y ha rechazado que de ella tenga que derivarse gesto alguno por parte del Gobierno. «Estamos por el cumplimiento de la legislación, no lo planteamos como negociación», ha dicho.

El dirigente socialista ha admitido que «con el tiempo y en un ámbito de normalidad» sería posible analizar la situación de los encarcelados, pero ha insistido en que ahora lo que corresponde es solo la «extinción de la organización criminal», derrotada, ha subrayado, por el Estado de derecho.

En principio, ETA ha previsto su disolución el próximo 4 de mayo. Hasta entonces, el principal partido de la oposición no cree que haya motivos para revisar nada. Ábalos ha defendido, de hecho, que «lo único que corresponde» a los integrantes del grupo delictivo es «cumplir con sus responsabilidades».«No cabe ningún beneficio», ha reiterado.

«Una organización que ha causado tanto dolor no se puede liquidar con una notita que pretende indulgencia y que tergiversa lo que ha sido el terrorismo», ha añadido. «No vamos a aceptar la revisión de la historia. Apostamos más por la memoria y la verdad que por ser indulgente».