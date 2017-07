El PSOE exige al Gobierno que desvele ya su plan para frenar el referéndum Margarita Robles avisa de que no habrá «cheque en blanco» de los socialistas pese al diálogo «fluido» entre Rajoy y Sánchez P. DE LAS HERAS MADRID. Viernes, 21 julio 2017, 00:05

La portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles, lanzó ayer una advertencia al Gobierno: no tendrá un «cheque en blanco» frente al desafío independentista de la Generalitat de Cataluña. En una comparecencia en el Congreso, la dirigente socialista se quejó de que el Ejecutivo no haya desvelado aún qué pasos dará para evitar que el próximo 1 de octubre se celebre el referendum ilegal y demandó a Mariano Rajoy claridad en sus planes. «Tiene que mostrar por qué línea va a actuar porque la ciudadanía requiere y exige que haya transparencia», adujo.

Los reproches de la portavoz parlamentaria del PSOE contrastan con el discurso de su secretario general. Pedro Sánchez siempre ha prometido que se situaría al lado del Ejecutivo en la defensa de la legalidad para evitar que se ponga en riesgo la soberanía nacional sin ningún condicionante. En su entorno aseguran además que, tal y como acordó con el propio Rajoy en la Moncloa, el pasado día 6, el diálogo en esta materia es «fluido» y la idea es que el Estado responda a medida que la Generalitat vaya sustanciando su plan para la secesión.

Del mismo modo que el Ejecutivo catalán esconde sus cartas para evitar impugnaciones de la Abogacía del Estado, el Gobierno actuará con la máxima discreción para no darle pistas. Sin embargo, Robles protestó por la falta de información pública. «Estamos viendo que se filtran noticias sobre lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer y, a fecha de hoy, todavía no hay nada que se haya materializado en ningún acto en concreto por parte del Gobierno», recriminó.

«Nosotros seguimos manteniendo nuestra posición: estamos contra un referéndum unilateral de independencia, nos parece inaceptable que desde el Gobierno de la Generalitat se esté incumpliendo el ordenamiento jurídico, que se estén cesando' consellers' y se quiera hacer una utilización partidista de los' mossos de esquadra'. Y al mismo tiempo -añadió- nos parece que el Gobierno no puede limitarse solamente a hacer conjeturas o especulaciones sino que tiene que mostrar por qué línea va a actuar».

Robles ya había lanzado ese aviso de que Rajoy no tendrá un «cheque en blanco» en una entrevista con 'Huffington Post', pero ahí se quedó. Ni fue más allá ni marcó línea roja alguna. Hace semanas, tras la entrevista de Sánchez y el jefe del Ejecutivo, sí dejó caer que el PSOE no apoyaría la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Después, sin embargo, se supo que la ejecutiva del partido jamás había tenido un debate sobre ese asunto.