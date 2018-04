El PSOE duda que Franco defienda la moción de censura Sábado, 14 abril 2018, 01:00

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, dejó en el aire que el líder del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, sea quien defienda la moción de censura contra Cristina Cifuentes y dejó la decisión en manos de la dirección del grupo socialista en la Asamblea. Franco incluyó en su currículum que era licenciado en Matemáticas cuando no lo era, aunque lo corrigió en 2003. Ábalos rechazó comparar su caso con el máster de Cifuentes porque es como equiparar «tanques» con «pistolitas de agua». No obstante, no quiso adelantar si Franco será el portavoz socialista en la moción de censura contra Cifuentes.