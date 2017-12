El PSOE deja a Sánchez manejar sus tiempos pero pide una reflexión

Madrid. «Él es el secretario general y el que debe marcar los tiempos; se lo ha ganado», dice un líder territorial del PSOE. Pedro Sánchez no ha reunido aún a su ejecutiva para analizar los resultados de las elecciones catalanas y no lo hará hasta el 8 de enero. Tampoco hay convocada de momento una reunión del Comité Federal y nadie lo va a exigir. Pero eso no significa que no la crean necesaria.

En algunos territorios socialistas sostienen que no se debería pasar página de lo ocurrido sin más. Dicen que la incapacidad del PSC de estar a la altura de las expectativas creadas -las encuestas llegaron a manejar un crecimiento de entre cuatro y nueve escaños y se quedó en uno- es consecuencia de una «mala campaña»; que fue un error apostar por la transversalidad porque, aunque sea necesario romper la dinámica de bloques, hizo imposible para el electorado entender lo que se defendía, y que si la apuesta por la plurinacionalidad no ha funcionado en Cataluña, quizá sea bueno replanteársela, porque les debilita en el resto de España.

La lectura de los comicios que hacen en Ferraz contiene nula autocrítica. En una entrevista en 'El Español', el secretario de Organización, José Luis Ábalos, calificó ayer de «muy digno» el resultado del PSC y en la noche electoral adujo que el problema había sido una corriente de «voto útil» muy fuerte hacia Ciudadanos. «Lo que tienen que entender -dice otro dirigente regional- es que uno no sólo arrastra el voto útil por estar en disposición de ganar, sino porque gusta».

A su juicio, Ciudadanos supo dejar clara su posición. «Nosotros entramos en campaña habiendo apoyado el 155 y al día siguiente estábamos llamando fascistas a los dos partidos que lo habían hecho con nosotros», reprochan. «Hemos jugado al despiste». Nadie en el PSOE actual llega a la altura de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que el viernes pidió romper con el PSC. Pero sí piden «hablar y compartir estrategias».