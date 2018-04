El PSOE replica a Ciudadanos que otro presidente del PP no es la solución El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez (d), y el portavoz adjunto del grupo parlamentario socialista en la Asamblea de Madrid, José Manuel Franco. / Chema Moya (Efe) Pedro Sánchez critica que la medida supone «cambiar para que nada cambie» y advierte de que «no hay un nuevo PP», sino «el de siempre, el de 'trinco hasta que me pillen'» PAULA DE LAS HERAS Madrid Lunes, 9 abril 2018, 13:57

El secretario general del PSOE ha advertido este lunes a Ciudadanos de que sustituir a Cristina Cifuentes por otro diputado del PP es simplemente «cambiar para que nada cambie» y ha instado a Albert Rivera a apoyar la moción de censura que encabeza el portavoz de su partido en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, contra la presidenta autonómica.

Pedro Sánchez -que ha comparecido ante los medios junto al líder de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, tras una reunión de las ejecutivas federal y regional- ha argumentado que «si algo ha quedado claro ya es que no hay un nuevo PP frente a un viejo PP». «Solo existe el PP de siempre, el de 'trinco hasta que me pillen'», ha ironizado.

En una línea similar, Franco ha insistido en que si la exigencia de dimisión de Cifuentes planteada por el líder de Cs en Madrid, Ignacio Aguado, implica enterrar la moción de censura registrada por su formación no se estará haciendo un servicio a los madrileños. «Si se trata de dar paso a otro candidato del PP no hemos hecho nada en términos de transparencia», ha alegado.

El secretario general del PSM defiende que no es «coherente» quitar a la actual líder del PP de Madrid para poner a alguno de los que «la han estado apoyando o jaleando (a ella o a Ignacio González) desde la bancada popular». «Esa salida a los socialistas no nos vale», ha dicho. De hecho, el principal partido de la oposición asegura que su moción de censura no se debe sólo al episodio del máster de Cifuentes y sus «mentiras» sino a una manera de gobernar del conjunto del PP en la región.