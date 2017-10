PSOE y Ciudadanos cierran filas con el Gobierno para aplicar el artículo 155 El portavoz de la Ejecutiva Federal socialista, Óscar Puente. :: s. d. / efe Los socialistas perfilan con el Ejecutivo una respuesta consensuada tanto en las medidas como en los plazos del precepto constitucional MARÍA EUGENIA ALONSO Martes, 17 octubre 2017, 00:39

MADRID. Sin marcha atrás del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en su desafío al Estado y sin visos de que pueda tener lugar el jueves, la situación en Cataluña se encamina a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, volvió ayer a conversar por teléfono con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el de Ciudadanos, Albert Rivera, para coordinar la réplica del Ejecutivo a la carta enviada por Puigdemont. «Ha pasado todo lo que estaba previsto», lamentó el dirigente liberal, al que las evasivas del presidente catalán no pillaron por sorpresa, mientras que desde el PSOE, el portavoz de la ejecutiva federal, Óscar Puente calificó la «no respuesta» de «inadmisible».

La dirección socialista consideró «especialmente grave» que Puigdemont no respondiese al requerimiento enviado por el Gobierno y pidió al mandatario autonómico que aproveche el segundo plazo para volver a la legalidad, porque a partir de ahí sería posible hablar. «El diálogo es fácil y posible, basta con volver al marco de la legalidad y acudir al Parlamento y sentarse en la comisión de reforma constitucional para dialogar», invitó Puente.

LAS FRASESÓscar Puente Portavoz de la ejecutiva del PSOE «El diálogo es fácil y posible, basta con volver al marco de legalidad y acudir al Congreso» Albert Rivera Presidente de Ciudadanos «Aplicar y defender la Constitución en Cataluña no es una opción sino una obligación» Fernando Martínez Maillo Coordinador general del PP «El presidente Puigdemont es el único que puede convocar elecciones autonómicas»

En caso de que Puigdemont persista en su actitud desafiante, los socialistas apoyarán la aplicación del precepto constitucional para restituir la ley vigente en Cataluña. «Esa es la intención del PSOE y en eso vamos a ir de la mano del Gobierno», destacó el también alcalde de Valladolid, aunque reconoció que la utilización de este artículo «para nadie es deseable».

Aunque Rajoy y Sánchez ya tienen perfilado cómo se aplicará la 'vía del 155', de momento no hay pistas oficiales. La dirección socialista solo desveló que la respuesta a los soberanistas será «consensuada» con los populares, tanto en «las medidas como en los plazos». No hay concreción de hasta dónde llegaría ese artículo, pero en Ferraz apuestan por aplicarlo de la manera más limitada posible y con el único objetivo de convocar nuevas elecciones en la comunidad.

Desalojar a Puigdemont

La de poner las urnas es también la única opción que se baraja desde Ciudadanos para poner fin al conflicto. Los de Rivera están convencidos de que puede haber una mayoría parlamentaria alternativa y considera indispensable «desalojar democráticamente» al actual Ejecutivo catalán. Por eso el presidente de los liberales volvió ayer a pedir al Gobierno central la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna para convocar elecciones aunque en esta ocasión fue más allá al solicitarle que garantice que se tomen las medidas necesarias para que esos comicios sean «libres, seguros y con garantías».

Rivera instó al presidente del Gobierno a dejar de intercambiarse «correspondencia» con Puigdemont para conminarle a que «cese el desacato al Tribunal Constitucional». En su opinión, aplicar y defender la Constitución en Cataluña «no es una opción, sino una obligación».

Para el PP, la solución pasaría por que fuese el propio Puigdemont quien convocase elecciones, pues «es el único que puede hacerlo», según argumentó el coordinador general, Fernando Martínez Maillo. Aunque luego aclaró que eso es solo «de momento», hasta el jueves, pues el Gobierno no descarta que la puesta en marcha del artículo 155 permita convocar comicios al Parlamento de Cataluña desde el Gobierno central. No obstante, desde el Ejecutivo insisten en que ese artículo no tiene como objetivo suspender la autonomía, sino «restaurarla».