Protagonistas de la batalla

El escudo de Cataluña contra el yihadismo es mucho más que dos policías armados con subfusiles en una esquina de las Ramblas. El trabajo de las fuerzas de seguridad es sólo lo que salta a la vista, sobre todo cuando se produce una acción terrorista. Pero, en realidad, la lucha contra el islamismo radical tiene muchos más protagonistas. Unos actúan en el momento en el que se ha producido el atentado y otros tratan de evitar que se produzca. Son profesores, trabajadores sociales, sanitarios y miembros de asociaciones. Muchos, de origen musulmán porque conocen los impulsos que pueden llevar a un joven de 18 años educado en occidente a abrazar el terrorismo. En este grupo incluso hay ciudadanos anónimos que, sin llegar a ser conscientes de ello, pueden evitar que los terroristas causen más víctimas.

Jaume Mosso d'Esquadra

«He tenido jornadas de hasta 18 horas de trabajo»

Tiene 45 años y trabaja en una de las unidades de intervención de los Mossos d'Esquadra. Desde que se produjeron los atentados del jueves, que dejaron 15 muertos y un centenar de heridos, Jaume lleva encadenando jornadas laborales de hasta 18 horas con apenas tiempo para descansar. La actividad es frenética. Sobre todo, cuando el supuesto autor material de los atropellos de Las Ramblas sigue huido. Entre los policías definen su trabajo como 'la delgada línea azul', esa línea que «separa a los ciudadanos de la barbarie», que persigue garantizar la seguridad de las personas poniendo en riesgo su propia integridad física. Jaume explica lo importante que es saber controlar las emociones en momentos de máxima tensión como el que se está viviendo estos días en Cataluña. Él, en particular, afirma que consigue mantenerse «muy frío». Pero reconoce que, muchas veces, cuando llega a casa no puede evitar derrumbarse.

Mohamed Alami Asociación de Amigos del Pueblo Marroquí

«No se ha tomado en serio la amenaza terrorista»

Lleva «combatiendo el integrismo» en Cataluña desde la década de los 80. La Asociación de Amigos del Pueblo Marroquí, de carácter laico, trabaja con inmigrantes «con problemas» y, entre sus principales objetivos se encuentra «abrir los ojos» a los jóvenes para evitar que caigan en la radicalización religiosa. Alami está muy enfadado. Porque insiste en que llevan dos décadas advirtiendo de que España -y Cataluña en particular-, se dirigían con sus políticas de integración hacia el «modelo francés y belga». Entre otras cosas, censura que las instituciones no hayan «hecho nada» ante la llegada de supuestos teólogos musulmanes a las mezquitas, sin ningún tipo de formación religiosa, que se han dedicado durante años a «dar clases a los niños». «No ha habido ningún tipo de control», dice. Por todo esto, no oculta sus sentimientos de «frustración» y «rabia» por los atentados del jueves. «No se han tomado en serio la amenaza terrorista», censura.

José Mosso de Seguridad Ciudadana

«Muchos agentes han vuelto y acortado sus vacaciones»

El pasado jueves, José empezó su turno de trabajo en la comisaría de Barcelona antes de la hora programada. Lo hizo en cuanto supo lo que había ocurrido en las Ramblas. Todos los agentes que estaban disponibles fueron activados. Y se ampliaron los turnos. «Muchos suspendieron sus vacaciones y vinieron desde Burgos y Galicia», relata. Los agentes de Seguridad Ciudadana no son los que tienen más formación ni más medios, pero suelen ser los primeros en enfrentarse a un situación crítica. «Me impactaron las caras desencajadas de los testigos».

Una vez controlada la situación en Las Ramblas fue destinado a controlar otros «puntos de interés» turístico. También al día siguiente. Él y sus compañeros pasaron muchas horas bajo el sol y vecinos y turistas «se acercaron a traernos agua o cafés mientras nos dedicaban palabras de apoyo». «A pesar del dolor, esos gestos no los voy a olvidar nunca».

Imad Dali Enfermero

«Han herido a mi ciudad y a mis valores»

Uno de los principales objetivos de los atentados yihadistas es «dividir a la sociedad entre los que están a favor y en contra del islam». Aunque pueda resultar paradójico, los expertos señalan que este terrorismo busca generar «islamofobia» en occidente para, precisamente, contribuir al aislamiento y a la radicalización de los jóvenes musulmanes. Imad Dali, enfermero de 38 años, se dedica a torpedear las pretensiones de los terroristas. Su área de actuación es la sanidad catalana, donde forma a los profesionales en temas como la «diversidad» y «cultura de paz». «Lo que buscamos es reconducir la rabia y minimizar las actitudes intolerantes», explica. Dali, que se define como un creyente progresista, recuerda que son los propios musulmanes los que sufren el 80% de los atentados yihadistas. En este sentido, confiesa que los ataques del jueves los ha vivido como si se hubiese muerto uno de sus familiares cercanos. «Han herido a mi ciudad y a mis valores fundamentales», se duele.

Miguel Nueva Profesor en Cornellá

«El papel de las familias en la educación es fundamental»

En 2014, el profesor Miguel Nueva vio en los pasillos del centro de FP de Cornellá a un joven de 17 años que estaba amenazando a unas musulmanas de apenas 14 años. «Les estaba diciendo que eran unas putas por hablar con chicos y les exigía que dejaran de hacerlo», recuerda. Miguel le llamó la atención y puso los hechos en conocimiento del consejo educativo. Pero el joven volvió a repetir su comportamiento y, tras hablar con su padre, fue expulsado 15 días del centro educativo. Tal vez por eso, no le sorprendió cuando, apenas año y medio después, la Guardia Civil le detuvo acusado de captar combatientes para el Estado Islámico. El juez acabó enviándolo a prisión. Estos amargos recuerdos le asaltaron ayer en Barcelona apenas unos días después de que muriese el hijo de un amigo, de apenas tres años, en los atentados. Este profesor insiste en que la labor de los docentes debe ser, de forma prioritaria, «enseñar» y que es fundamental el papel de las familias en la educación de los menores. Sin embargo, sí comparte que los centros escolares deben poner en conocimiento de las autoridades cualquier indicio de radicalización.

Najib Bail Taxista

«Lo menos que podía hacer es llevar gratis a afectados»

Najib Bail contribuyó a minimizar el impacto del atentado terrorista gracias al espontáneo gesto de solidaridad que protagonizó junto a otras varias decenas de taxistas de Barcelona. Tras el caos que siguió a los ataques, con estaciones de metro cerradas y carreteras cortadas, este marroquí se dedicó a llevar gratis a sus domicilios a las personas que no tenían cómo desplazarse y estaban muy asustadas. «Es lo menos que podíamos hacer», recuerda.

Imad Lakzaini Bancario y educador

«Nuestros chavales se nos están yendo de las manos»

Imad Lakzaini dirige una sucursal del banco Attijariwasa, pero también colabora con la asociación Darna, que trabaja con jóvenes marroquíes del Raval para evitar su radicalización. «Este problema no se puede abordar sólo desde la perspectiva de la seguridad. Debemos dotarles de herramientas para no caer en el adoctrinamiento», afirma Imad, que vivió los atentados en primera persona. «Fue terrible. Y yo me hago responsable. Nuestros chavales se nos están escapando de las manos», advierte.