«Nosotros prometimos cumplir la ley y hacerla cumplir» Pilar Díaz Esplugues de Llobregat Domingo, 17 septiembre 2017, 00:05

El pasado viernes Pilar Díaz respondió por escrito a Carles Puigdemont y a Oriol Junqueras que no colocaría urnas el 1-O en dependencias municipales. El Constitucional ha suspendido las dos leyes de desconexión. «Ya no es que no consideremos oportuna su celebración, sino que no podemos. Sin ley no hay democracia y votar está regulado. Nosotros prometimos cumplir la ley y hacerla cumplir. Seríamos malos responsables si no fuéramos los primeros en dar ejemplo», argumenta.

Alcaldesa por el PSC de Esplugues de Llobregat, uno de los municipios más grandes de Barcelona -unos 46.000 habitantes-, tiene claro que «el día 1 no habrá referéndum ni el 2 va a haber una república catalana». Considera que «el president no ha estado a la altura» y que el Gobierno de España les ha «ignorado». «Por eso ahora estamos así». Díaz recuerda que los regidores municipales «no ponen ni quitan urnas, somos sólo facilitadores». En este sentido, devuelve «la pelota» a Puigdemont. «Es él quien ha prometido algo que no puede cumplir». «Ningunearon a la oposición para sacar adelante la ley en el Parlament. Si yo hiciera la mitad de lo que ellos hicieron, tendría pancartas en mi ayuntamiento todos los días», añade. Lamenta la «terrible presión» que están sufriendo compañeros del PSC. «Las posiciones se han radicalizado. En las redes sociales, el día de la Diada... Yo estoy muy empeñada en que el ambiente esté tranquilo porque, ¿es democrático votar pero no lo es respetar al que piensa diferente?», se pregunta.

EL MUNICIPIO Esplugues Provincia Barcelona. Habitantes 45.733. Alcaldía PSC. El PDeCAT ha roto su pacto de gobierno.

Los socialistas gobernaban en Esplugues en coalición con el PDeCAT, pero el pasado martes estos últimos hicieron oficial su 'divorcio'. La razón, según justificaron, la oposición del PSC al referéndum. «Desde abril es conocido que tienen una discrepancia interna muy grave. De hecho, la decisión de romper la adoptaron en julio. Es un anuncio que nada tiene que ver con el 1 de octubre», considera Pilar Díaz. La Fiscalía ha ordenado interrogar a los alcaldes que han decidido ceder espacios municipales. «Pero la solución -advierte la regidora de Esplugues- no es jurídica, es política». Díaz aplaude la creación de una comisión en el Congreso para debatir sobre la situación de Cataluña. «Olvidar lo que ha ocurrido en los últimos cinco años es difícil, pero lo que pedimos a los gobiernos es que se sienten y que miren por preservar la convivencia».