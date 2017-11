El presidente del TSJC alerta de que algunos jueces sopesan abandonar Cataluña

El presidente del Tribunal Superior de Cataluña, Jesús María Barrientos, reveló ayer que algunos jueces empiezan a comentar la posibilidad de marcharse de Cataluña a causa del proceso independentista. «El escenario que hemos vivido los últimos meses hace que nos hayan llegado comentarios de compañeros para marcharse fuera pero una cosa es hacer el comentario y otra concursar directamente a un destino fuera de la comunidad», afirmó en Lérida, donde ayer se reunió la Sala de Gobierno de tribunal.

Barrientos concretó que algunos magistrados han manifestado que «han vivido una situación de tensión e inquietud personal que les hace tomar este tipo de decisiones», aunque insistió en que este análisis, es provisional y que las cifras se conocerán con el tiempo. «No es una tónica general, no es una desbandada, no quiero anticiparme a un escenario que ojalá no se dé, para nosotros es importante, vital, mantener la plantilla judicial que está consolidada aunque tenemos movilidad de jueces jóvenes. Para nosotros sería problemático que se marcharan magistrados que ya están aquí de manera permanente», agregó.