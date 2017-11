«No estábamos preparados para la independencia» La exconsejera de Enseñanza, Clara Ponsatí, admite desde Bruselas que el Gobierno de Puigdemont dio un salto al vacío el 27 de octubre R. C. BARCELONA. Lunes, 13 noviembre 2017, 00:30

La exconsejera de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña, Clara Ponsatí, reconoció ayer que el Gobierno autonómico no estaba «suficientemente preparado» para «dar continuidad política de forma sólida» a la declaración de independencia realizada el pasado 27 de octubre en el Parlament con el apoyo de los partidos secesionistas.

En una entrevista con RAC1, Ponsatí, que se encuentra en Bruselas al igual que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y otros tres miembros del ejecutivo catalán destituidos por Mariano Rajoy en aplicación del artículo 155 de la Constitución, reconoció que «quizá no todos» sus compañeros «estarán felices» de que ella diga eso, pero argumentó que es lo más sincero.

«A algunos les cogió un poco desprevenidos y dar respuesta a esta acción contundente del pueblo catalán (en el referéndum del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional). Es lo que quizá no hemos sabido hacer de la manera más acertada», dijo.

La exconsejera también admitió que el Govern no esperaba por parte del Ejecutivo central una reacción tan «contundente y autoritaria» («de guerra», llegó a decir incluso) a la consulta.

«Es un error no haber estado preparados, no haber tenido en cuenta la fuerza del nacionalismo español, que estaba dormido, y se gestiona de forma antidemocrática y en ocasiones violenta», alegó. Dicho esto, asumió su fracaso. «Es evidente que no hay un ejecutivo en Cataluña con capacidad de hacer política de gobierno. Es evidente -convino-. El Govern está en prisión y en el exilio». En cuanto a su participación en las elecciones del 21 de diciembre avanzó que sólo formaría parte de una lista transversal, pero no de una de partido.