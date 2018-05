La prensa internacional prioriza a las víctimas Viernes, 4 mayo 2018, 00:34

El 'Washington Post' destacaba ayer el siguiente título: 'La disolución es una farsa, según las víctimas'. El anuncio del fin de la banda apenas tuvo eco en los medios digitales internacionales y, de cara al mensaje, la banda terrorista no salía bien parada. Apenas se recogía su carta; se recordaban los más de 800 muertos que ha causado durante estas décadas y se dejaba claro que ha sido derrotada por las fuerzas de seguridad españolas. La voz de las víctimas se destacaba. 'The New York Review of Books' incluía un reportaje en el que se podía leer: 'ETA ha tenido éxito en crear un país separado, pero no de España, sino de la realidad'.