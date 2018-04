Los populares apuntan a Cantó por hacerse pasar por pedagogo

El PP recrudeció ayer su ofensiva contra Ciudadanos para defenderse ante la crisis desatada en la Comunidad de Madrid por el máster de Cristina Cifuentes. A la espera de conocerse el día de la moción de censura contra la presidenta regional, el portavoz en en el Congreso, Rafael Hernando, reclamó al partido de Albert Rivera que se aplique la «misma medicina» que exige para los demás y pidió la dimisión de su diputado Toni Cantó como presidente de la subcomisión de calidad democrática en el Congreso por hacerse pasar por pedagogo.

El dirigente popular llegó incluso a decir que su caso es «muchísimo más grave» que el de Cifuentes, porque lo que puso en su currículum cuando era parlamentario de UPyD «habilita para el ejercicio de una profesión». «No es la persona más adecuada ni de Ciudadanos ni de ningún partido, remarcó, para presidir la comisión».

Pero Cantó no se plantea renunciar ni por asomo. Insiste en que no ha mentido sobre su cualificación y que se autotituló como pedagogo porque había dado «clases de teatro» a mucha gente. «Yo me he dedicado durante muchos años a dar honradamente clases de teatro a centenares de alumnos, y bien orgulloso que estoy de ello», remarcó en los pasillos del palacio de la Carrera de San Jerónimo.

Cantó pidió a Hernando «no frivolizar» sobre el caso Cifuentes y acusó al partido conservador de tapar con un dedo «ese gran sol que es la presunta trama de corrupción» en la Universidad Rey Juan Carlos. El diputado naranja cuenta con el respaldo de la dirección de Ciudadanos, que ha cerrado filas en torno a él y ha acusado a los populares de intentar «desviar la atención con mentiras».