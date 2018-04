A los políticos no les gusta la sentencia de 'la Manada'

Por una vez parecen coincidir los partidos políticos, con matices, eso sí, en la apreciación de un hecho, la sentencia judicial que vino de Pamplona. Al PP le pilló en pleno debate de los Presupuestos, y Mariano Rajoy se mantuvo apegado al hashtag #PGE2018. En cambio, Pedro Sánchez sí habló: «Ella dijo NO. Te creímos y te seguimos creyendo. Si lo que hizo #LaManada no fue violencia en grupo contra una mujer indefensa, ¿qué entendemos entonces por violación?».

También se solidarizó Albert Rivera: «Todo mi apoyo a la víctima y a su familia», y añadió el matiz que los líderes de la izquierda, excepto Susana Díaz, no mencionaron: el respeto y acatamiento a las instituciones judiciales. «Como cargo público siempre respetaré y acataré las sentencias judiciales, aunque no me gusten. Pero reconozco que como ciudadano y como padre me cuesta asumir la sentencia de #LaManada», escribió Rivera.

Pablo Iglesias se preguntó: «¿Cómo que no hubo intimidación? Parece que se estuviera diciendo a las víctimas que si no te enfrentas a 5 matones que te doblan en tamaño, arriesgando la vida, no te están violando. Vergüenza y asco».