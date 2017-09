Rajoy garantiza que no habrá referéndum: «Nos van a obligar a lo que no queremos llegar» 01:44 Mariano Rajoy y Xavier García Albiol. / Josep Lago (Afp) I EP En una intervención ante la Junta directiva del PP catalán reunida de forma extraordinaria, el presidente del Gobierno ha criticado que Puigdemont nunca ha querido dialogar de forma sincera EUROPA PRESS Barcelona Viernes, 15 septiembre 2017, 20:08

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha garantizado este viernes en Barcelona que no habrá referéndum en Cataluña y ha pedido a los independentistas que "no subestimen la fuerza de la democracia española". "Nos van a obligar a lo que no queremos llegar", ha enfatizado.

Así se ha pronunciado en una intervención ante la Junta Directiva del PP catalán reunida de forma extraordinaria en Barcelona, donde ha advertido a Carles Puigdemont de que cuanto más tarde en rectificar más grave serán las consecuencias. "Lo digo con la misma serenidad que firmeza. No habrá referéndum", ha afirmado.

El presidente del Gobierno ha defendido las actuaciones realizadas hasta ahora por la Fiscalía y los cuerpos policiales contra la consulta y ha asegurado que, de aquí a la fecha del referéndum, "el Estado va a seguir actuando porque es su obligación".

Rajoy ha reprochado a Puigdemont tener "un concepto muy curioso del diálogo", y le ha replicado que no se puede negociar sobre la base de exigir al Estado que debe autorizar un referéndum 'sí o sí'.

En una intervención ante la Junta directiva del PP catalán reunida de forma extraordinaria, ha criticado que Puigdemont nunca ha querido dialogar de forma sincera, ya que siempre le planteado la misma premisa: "Me daba dos opciones: o convocar el referéndum o convocarlo".

Rajoy, a quien Puigdemont ha enviado una carta este viernes para negociar la consulta, ha insistido en que no puede autorizar ni negociar una votación de estas características: "Yo no puedo disponer de la soberanía nacional. Lo que es España lo deciden todos los españoles".

El presidente del Gobierno y del PP ha viajado este viernes a Barcelona para presidir la Junta Directiva regional del Partido Popular catalán y arropar a los cargos de su formación en un momento complicado por el desafío secesionista, según fuentes del partido.

Precisamente esa cita se produce pocas horas después del arranque de la campaña de los independentistas a favor del referéndum y que tiene su primer acto esta noche en la antigua plaza de toros de Tarragona, con la presencia de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y las principales entidades soberanistas.

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha avisado al Govern, las entidades y los partidos independentistas que podrían incurrir en un "delito" si celebran ese acto en Tarragona. Y el PP, por su parte, descarta que vaya a haber campaña por el 1-O. "Hoy no empieza ninguna campaña en Cataluña. No hay un referéndum legal", ha afirmado rotundo el vicesecretario de Autonomías, Javier Arenas.

Albiol: «Quien apuesta contra España acaba perdiendo»

Por su parte, el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, ha avisado a Puigdemont y al vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, de que no podrán materializar su proyecto independentista y les ha dicho: "Quien apuesta contra España acaba perdiendo la partida".

Albiol ha criticado la carta de Puigdemont a Rajoy instándole a un referéndum pactado, y le ha advertido de que no se puede negociar sobre la base de "referéndum sí o referéndum también", ya que este planteamiento no se fundamenta en una voluntad real de diálogo.

El popular ha acusado a los independentistas de fracturar la sociedad catalana en dos, dividiéndola "entre buenos y malos catalanes", en función de si apoyan la independencia de Cataluña o se oponen a ella, como es el caso del PP catalán.