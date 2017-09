Rajoy, ante el 1-O: «Si se cita a alguien para una mesa electoral, que no vaya» 00:13 El presidente replica a la oferta de diálogo de Puigdemont que no se puede negociar «lo innegociable» y que el Gobierno, la Fiscalía y los jueces harán que la ley se cumpla NURIA VEGA Madrid Miércoles, 13 septiembre 2017, 14:26

El presidente del Gobierno se ha dirigido esta mañana a los ciudadanos de Cataluña para recordarles que la convocatoria del 1 de octubre no tiene base legal alguna. “Si se cita a alguien para una mesa electoral, que no vaya porque no puede haber referéndum”, ha advertido Mariano Rajoy. El Gobierno está intensificando en los últimos días sus apelaciones a la sociedad catalana para obstaculizar la organización de la consulta.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo ha rechazado toda declaración de insumisión y ha garantizado que el Gobierno cumplirá con su “obligación” y que también la Fiscalía y los jueces actuarán para que se respete el Estado de Derecho. “No puedes permitir que unas personas decidan pasar por encima de la ley de manera unilateral, eso sería entrar en la ley de la selva”, ha zanjado en los pasillos del Congreso. En todo caso, no ha concretado si será necesario llegar a aplicar el artículo 155 de la Constitución.

Rajoy, además, ha descartado aceptar la oferta de diálogo que ayer puso sobre la mesa Carles Puigdemont para alumbrar un referéndum pactado entre el Gobierno y la Generalitat. “Llevamos mucho tiempo hablando, pero no se puede negociar lo innegociable, liquidar la soberanía nacional y pasar por encima de la Constitución y el Estatuto de Cataluña -ha reprochado-; (…) lo lamento mucho”.

En el hemiciclo, el presidente ha agradecido, además, el apoyo del PSOE, que ha optado esta mañana por recuperar el discurso social y reclamar al Gobierno medidas para dar solución a los parados de larga duración de más de 55 años.