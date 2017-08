Miles de personas claman por la independencia de Cataluña en San Sebastián 00:46 Manifestación en San Sebastián en favor de la independcia de Cataluña. / Gari Garaialde (Afp) «Si alguien os dice que Euskal Herria mira a Cataluña con desdén, que Euskadi sí que sabe negociar, no os dejéis engañar», ha dicho Maddalen Iriarte, de EH Bildu EFE San Sebastián Sábado, 12 agosto 2017, 20:28

Miles de personas se han manifestado hoy en San Sebastián en apoyo al proceso catalán convocados por EH Bildu, en una marcha en la que han ondeado ikurriñas y esteladas y en la que se han repetido consignas a favor de la independencia de Euskadi y Cataluña.

Una pancarta con el lema 'Tot un poble en moviment. Kataluniarekin bat, demokraziarekin bat' (Todo un pueblo en movimiento. Con Cataluña y la democracia), portada por militantes de base de lacoalición abertzale, ha abierto la protesta, que ha partido de la plaza del Buen Pastor.

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y representantes de todos los partidos que integran la coalición, como Harkaitz Rodríguez (Sortu), Mikel Goenaga (EA), Ainhoa Behola (Aralar) y Ayem Oskoz (Alternatiba), se encontraban en las primeras filas, al igual que los parlamentarios de la coalición Nerea Kortajarea y Unai Urruzuno. Junto a ellos, los diputados catalanes de la CUP Albert Bertran y Mireia Boya, quienes se han mostrado "infinitamente agradecidos" por el respaldo que han recibido hoy "del pueblo vasco".

Boya ha destacado que es "importante" ganar el referéndum en Cataluña el 1 de octubre, pero también "defender su resultado", para lo que los partidos soberanistas cuentan, ha señalado, "con la fuerza de todos los otros pueblos de España, desde una óptica internacionalista, y principalmente de los vascos"."Hoy estáis vosotros aquí, pero el día de mañana, cuando vosotros estéis preparados, el pueblo catalán no os va a olvidar y va a estar con vosotros para que podáis también ejercer vuestro derecho a la autodeterminación y romper de una vez por todas con el régimen del 78 del Estado español", ha subrayado la parlamentaria de la CUP.

Los participantes han recorrido las calles de la capital guipuzcoana hasta la plaza de Zuloaga, donde se encuentra el Museo San Telmo, en plena Parte Vieja de una ciudad que inicia hoy sus fiestas. En este comienzo de la Semana Grande, en la que en años anteriores la izquierda abertzale solía manifestarse a favor de los presos de ETA, EH Bildu ha querido mostrar su "complicidad" con los soberanistas de Cataluña y con ello reivindicar el derecho a decidir también de los vascos.

Al término de la marcha, a la que se ha unido asimismo el Sindicato Andaluz de Trabajadores y en la que la Ertzaintza ha desplegado un discreto dispositivo, la portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Maddalen Iriarte, ha pronunciado el discurso final. Ha defendido "la existencia de Cataluña y Euskal Herria y su derecho a decidir su futuro" y ha dicho que "no hay que dejarse engañar ni confundir" por mensajes como los del PNV. "Si alguien os dice que Euskal Herria mira a Cataluña con desdén, que Euskadi sí que sabe negociar, no os dejéis engañar", ha resaltado la parlamentaria independentista. "No les gusta oír (a los dirigentes del PNV) que son socios del PP, pero porque no les gusta oirlo quieren enredarnos en polémicas falsas y artificiales", ha enfatizado.