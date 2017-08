Margarita Robles: «Iglesias tiene interiorizado que el PSOE es líder de la izquierda» Margarita Robles. / Efe Cree que el partido de lo que tiene que preocuparse es de su programa y su proyecto de Gobierno EFE Madrid Sábado, 5 agosto 2017, 12:31

La portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles, defiende con rotundidad que el PSOE es el principal partido de la oposición, el partido mayoritario de la izquierda y "el único" que puede liderar una alternativa de Gobierno "seria y creíble" y "no se tiene que mirar en el espejo de nadie". "Cuando Pablo Iglesias pide la comparecencia de Rajoy (en el Congreso para dar explicaciones por el caso Gürtel) pide ayuda a Pedro Sánchez. Yo creo que él mismo tiene interiorizado que la fuerza de alternativa y de liderazgo la representa el PSOE", señala Robles en una entrevista con Efe, en la que repasa el último curso político.

Una opinión que se ve respaldada con los datos del último barómetro del CIS, conocido ayer, en el que el "nuevo PSOE" de Pedro Sánchez se dispara, sube cinco puntos y se consolida como segunda fuerza detrás del PP que, además, se ha situado en su nivel más bajo desde las elecciones generales. Tras iniciar una nueva fase de colaboración parlamentaria con Unidos Podemos, formación a la que el PSOE ya saca cuatro puntos en el CIS, Margarita Robles insiste en que no es una relación de exclusividad porque el grupo socialista estará abierto a "todas aquellas fuerzas políticas con las que se pueda sumar para intentar transformar la sociedad".

Cree que el PSOE de lo que tiene que preocuparse es de su programa y su proyecto de Gobierno, de persuadir a los ciudadanos de que el nuevo partido de Pedro Sánchez representa "las vías de cambio" y mira con mucho respeto y "empatiza" con los votantes de Podemos, a los que también quiere convencer de que "este PSOE es el que de verdad puede suponer un cambio efectivo".

Pero también opina que Podemos debe dejar de lado las suspicacias y centrarse en su estrategia política y parlamentaria, y en dar solución a sus "enormes problemas internos". "Que los tiene y muchos", subraya tras citar las diferencias con Íñigo Errejón que se vieron en Vistalegre II, el alejamiento de Podem Cataluña por la consulta del 1 de octubre o "incluso en Castilla-La Mancha", donde se ha visto el rechazo de Anticapitalistas a entrar en el Gobierno de Emiliano García-Page.

Robles dice que no se quiere meter en esas cuestiones internas del partido de Pablo Iglesias y que los socialistas están en otra cosa: "El PSOE está trabajando a velocidad de crucero, lo está haciendo bien y no tiene que mirar al espejo de nadie".

Objetivo del nuevo PSOE: la unidad

La portavoz parlamentaria del PSOE explica a Efe que hay un "único objetivo" en la nueva Ejecutiva de Pedro Sánchez: "trabajar juntos unidos" porque "España necesita un Gobierno de cambio y de progreso". Para lograrlo ve absolutamente imprescindible la unidad y en ese proceso está el PSOE estos días en los que ha visto alejarse a dos figuras emblemáticas: Alfonso Guerra y Eduardo Madina.

En el caso de Madina, él mismo comunicó a Robles su decisión "personal" de dejar el escaño en el Congreso en una conversación que la portavoz define como "muy cordial y muy cariñosa. Considera que su decisión "es muy respetable" y que "en la vida se puede trabajar y servir a los ciudadanos no sólo desde el ámbito de la política", sino desde muchos otros. "Estoy segura de que Eduardo Madina, que tiene esa vocación de servicio, seguirá sirviendo a la ciudadanía en cualquier ámbito que esté", apunta tras mostrarse "segura" de que en el camino volverán "a converger" con él. Igualmente, respeta la marcha del exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, al que define como "persona clave en la historia del PSOE" que siempre "tendrá el aprecio y el respeto de los militantes socialistas y de otros muchos ciudadanos".

La portavoz le quita hierro a las discrepancias internas que "puede haber" en el inicio de esta nueva etapa socialista, y "no pasa nada" -dice- porque el objetivo "clarísimo" es llegar al Gobierno para hacer políticas de cambio y transformación. En ese escenario, asegura: "No sobra ningún militante, ninguna persona que entienda que pueda aportar algo al PSOE, y ahí queremos llegar a esos once millones de votos o doce que tuvo el Partido Socialista".

Tampoco piensa que la ausencia de Pedro Sánchez en el Congreso por no tener escaño suponga una dificultad añadida, ya que "la oposición se hace en el ámbito parlamentario, pero también en el ámbito social". Y ahí es donde el secretario general impulsará su presencia, especialmente en Cataluña a partir de septiembre para explicar "a pié de calle" la estrategia socialista ante la consulta soberanista.

Coincide con Unidos Podemos en que el PP, sin mayoría absoluta, trata de poner "muchas pegas" al trabajo parlamentario e impidiendo que se tramiten muchas iniciativas que afectan a la realidad económica y social. Frente a eso, el PSOE quiere dinamizar al máximo el trabajo parlamentario para que, "con el concurso de todas" las fuerzas políticas, se puedan modificar las políticas de regresión de derechos.

Las comisiones de investigación

El curso parlamentario se cierra con la petición del PSOE para crear una comisión de investigación sobre el accidente del Alvia en Angrois en 2013, algo a lo que hasta ahora se había opuesto el grupo socialista, cuyo ministro de Fomento José Blanco, inauguró la línea. Un giro que, según Margarita Robles, se debe a que han cambiado "varias cosas" tanto en el ámbito político como el judicial.

Asegura a Efe que el PSOE "nunca va interferir en actuaciones judiciales", pero que "cuando ocurren accidentes, no hay que tener miedo explicar lo que ha pasado" y no se trata tanto de determinar responsabilidades políticas como de detectar fallos para que no se repitan. "Las comisiones de investigación como la del Alvia no son una especie de ajuste de cuentas sobre determinadas responsabilidades políticas. Se trata de ofrecer a las víctimas una sensación de transparencia", subraya al tiempo que incide en diferenciar los aspectos judiciales de los políticos.

Así cree que se ha hecho en la comisión que investigaba el supuesto uso partidista del Ministerio del Interior. En este caso, piensa que el Parlamento ha hecho un trabajo "serio" que ha determinado la utilización de determinamos miembros de cuerpos policiales para perseguir a políticos.

Lo que aún está pendiente de fecha es la comparecencia de Mariano Rajoy en la comisión sobre la supuesta financiación ilegal del PP, pero Robles se muestra sorprendida de que los 'populares' proclamen su 'tolerancia cero' frente a la corrupción, pero pongan 'obstáculos' para investigar o luchar contra esa lacra. Obstáculos que la portavoz socialista también ve en el ámbito judicial, en una Justicia "sobrecargada" con un sistema informático (LexNet) que se ha venido abajo o un presidente del Gobierno que tiene que declarar como testigo en el caso Gürtel cuyo instructor inicial -el juez Pablo Ruz- no fue renovado.

El próximo curso parlamentario

Tampoco se ha cerrado una fecha para que la Diputación Permanente del Congreso estudie la petición del PSOE e Unidos Podemos para que Rajoy comparezca en un pleno extraordinario tras su declaración como testigo en Gürtel, aunque todo indica que será en la última semana de agosto. Una declaración necesaria, según Robles, después de que ante el tribunal el propio Rajoy pusiera el foco en las responsabilidades políticas.

En el próximo curso parlamentario, el PSOE quiere dar la mayor agilidad posible a la derogación de la llamada "ley mordaza" o la reforma laboral, pero poniendo el acento especialmente en las medidas sociales. Entre ellas, la iniciativa legislativa popular de prestación de ingresos mínimos que presentaron los sindicatos, avalada por 700.000 firmas, y que lleva paralizada desde febrero.

El Pacto de Toledo y las pensiones, las medidas del rescate de los jóvenes o el colapso de la Justicia son otros asuntos a los que dará prioridad. Su objetivo es dirigir su actividad parlamentaria a las políticas de mayor contenido social, y no garantiza que todo se vaya a pactar en la mesa de colaboración abierta con Unidos Podemos, pero sí que buscarán el mayor consenso posible.

"Cada partido tiene su autonomía para presentar aquellas iniciativas que considere oportunas y luego la obligación de cualquier partido que presenta una iniciativa (...) es trabajarse todos aquellos apoyos parlamentarios que sea necesario para conseguir las mayorías", afirma.

Violencia machista

La violencia machista es uno de los asuntos que como mujer y portavoz del grupo socialista más preocupa a Margarita Robles, que no oculta su decepción por que Podemos se haya abstenido en un pacto político histórico con medidas en defensa de las mujeres maltratadas.

"Como portavoz del PSOE, pero sobre todo como mujer no entiendo la posición de Podemos, creo que en cuestiones como la violencia de genero no puede haber ni la mas mínima fisura y tenemos que estar todos unidos" y "cuando alguien hace un cálculo puramente partidista o electoral anteponiéndolo a las mujeres maltratadas creo que al final la ciudadanía le va a pasar factura", concluye.