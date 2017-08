Ciudadanos presentará el lunes una ley para limitar los mandatos 01:00 El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, hoy durante su intervención. / Efe Rivera insta a PSOE y Podemos a apoyarla para que pueda salir adelante MARÍA EUGENIA ALONSO Madrid Miércoles, 30 agosto 2017, 11:17

Ciudadanos ha aprovechado la comparecencia de Mariano Rajoy ante el pleno del Congreso para anunciar que presentará el próximo lunes la propuesta de ley sobre la limitación de mandatos del presidente del Gobierno. Uno de las medidas de regeneración democrática que hizo firmar al PP para la investidura de Rajoy y que lleva desde entonces en el congelador. "No tiene legitimidad porque está bajo sospecha. Pero, sobre todo, no tiene ganas de hacer reformas", le ha acusado Albert Rivera.

La propuesta del partido liberal consistirá en una reforma de la Ley de Gobierno para establecer una cláusula de "inelegibilidad". "Saldrá adelante con apoyo o sin apoyo del PP", ha insistido el líder entrista.

Rivera ha aprovechado su intervención para instar al PSOE y a Podemos a respaldarla "porque no valen mítines y luego impedir las reformas democráticas que necesita España". Ciudadanos ya trató este tema con ambos partidos, una vez el PP empezó a expresar su oposición. La formación liberal encontró más disposición en Unidos Podemos, que incluso propuso estudiar una limitación para otros cargos políticos. Sin embargo, los socialistas argumentaron sus dudas respecto a la medida por su pudiera ser inconstitucional.

El dirigente liberal también ha urgido al resto de grupos parlamentarios a abordar en este nuevo curso político otras reformas como la supresión de aforamientos, la reforma de la ley electoral y la despolitización de la Fiscalía. Prioridades que la formación liberal se ha marcado para este otoño.

🏛 @Albert_Rivera a Rajoy "En comisión de investigación tendrá que contestar preguntas bajo juramento y no dará otro mitin como hoy" #Plenopic.twitter.com/oxwG5wjYzn — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 30 de agosto de 2017

Rivera ha insistido en que el formato de un pleno no es el más adecuado para poner al presidente contra las cuerdas. Ciudadanos prefiere sentarlo en la comisión de investigación sobre la 'caja B' del PP, que permite que los diputados pregunten directamente a los comparecientes, con un formato pregunta-respuesta y donde tenga "la obligación de decir la verdad". "Esta comparecencia sabíamos que no serviría para nada. No ha pronunciado ni una vez la palabra Gürtel", ha remachado.