Casado: «Ya estamos haciendo lo que no queríamos hacer» El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado. / J. P. Gandul El PP celebra que el PSOE no «demonice» el artículo 155, aunque recuerda que Hacienda está aplicando medidas menos «gravosas» ante el desafío catalán NURIA VEGA Madrid Lunes, 18 septiembre 2017, 15:31

La proximidad del 1 de octubre pone el foco en si el Gobierno optará finalmente por recurrir o no al artículo 155 de la Constitución para frenar el referéndum. La advertencia de Mariano Rajoy el pasado viernes en Barcelona, cuando censuró que la Generalitat fuera a “obligar” al Gobierno a hacer lo que no quiere, dejó en el aire esa posibilidad. “No creo que esa frase anticipe nada, es que ya estamos teniendo que hacer lo que no nos gustaría haber tenido que hacer”, ha aclarado Pablo Casado, que en todo caso celebra que el PSOE ya no “demonice” la aplicación de ese precepto constitucional.

“No es bueno desarmarse preventivamente frente a un desafío legal, constitucional y social de este calibro”, ha argumentado el vicesecretario de Comunicación del PP. Aunque insiste en que ya se han adoptado medidas menos “gravosas” para frenar los planes independentistas como el control de los gastos de la Generalitat.

En este sentido ha comparado los mensajes preventivos que lanza Rajoy con aquel de Mario Dragui como presidente del Banco Central Europeo en 2012. “En tres palabras hizo que las primas de riesgo se tranquilizaran cuando dijo 'haremos lo necesario', y eso ha dicho el presidente del Gobierno”, ha ensalzado.

En todo caso, el dirigente popular reconoce no saber “cuál es la estrategia” que se fragua en la Moncloa y ha insinuado que sólo “cuatro personas” tienen acceso a ella.

La asamblea de Podemos

Casado ha puesto en valor el respaldo de PSOE y Ciudadanos al Gobierno en este proceso -con los que prevé dialogar en el futuro para “mejorar la convivencia"- y ha censurado, en cambio, la indefinición de Podemos y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Los populares enmarcan en la necesidad de supervivencia la asamblea multipartita de cargos públicos que ha propuesto hoy el grupo parlamentario de Pablo Iglesias para promover un referéndum pactado. Entiende el PP que el partido de izquierdas intenta no posicionarse ni con el independentismo ni con el constitucionalismo para evitar fracturarse. Pero considera un “chiste” que Iglesias hable de defensa de la democracia.

Además, frente a las críticas “surrealistas”, según Casado, de Podemos, en Génova insisten en que “mientras gobierne el PP no va a haber independencia ni referéndum”.

Kale borroka catalana

El vicesecretario de Comunicación ha advertido, además, sobre el modo de proceder de la CUP, que pretende, asegura, una “kale borroka”. Y ha reprochado el cartel de “celebrities” que respaldan al secesionismo fuera de Cataluña: “Los únicos apoyos que han cosechado los independentistas son el del terrorista Otegi, el del prófugo por violación Julian Assange, y el del dictador Maduro; esta es la carta de presentación internacional”.